Betrunkener Radfahrer wird gleich zweimal erwischt - Hund beißt Postbotin

Jena. Das sind die Polizeimeldungen aus Jena und Umgebung am Donnerstag.

Als unbelehrbar entpuppte sich am Mittwoch ein Radfahrer, der in den Morgenstunden erheblich alkoholisiert in Jenaprießnitz unterwegs war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde der Mann erstmalig Über der Viehtreibe angehalten und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille.

Nur zwei Stunden später wurde er mit einer noch höheren Alkoholisierung auffällig. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Das Fahrrad des 68-Jährigen wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Hund beißt Postbotin

Ein Hund machte seinem Frauchen am Mittwoch in der Döbritscher Straße in Camburg einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Aus Höflichkeit kam die Frau der Postbotin entgegen, die die Tagespost austrug. Dabei habe die Hundebesitzerin vergessen, die Haustür zu schließen, teilt die Polizei mit.

Das Tier nutzte die geöffnete Tür und rannte unvermittelt zur Postbotin. Der Hund biss ihr in den Arm und verursachte dabei eine stark blutende Wunde. Gegen die Hundehalterin wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Graffiti an Einrichtungshaus und Brückenpfeiler

Unbekannte haben in Zöllnitz die Hauswand eines Einrichtungshauses und in Maua einen Brückenpfeiler an der B88/ Richtung Kahla mit Schriftzügen beschmiert. Die Graffiti wurden am Mittwoch entdeckt.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, muss nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen geklärt werden.

