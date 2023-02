Bewaffneter Drogendealer geht Polizei in Jena ins Netz

Jena. Nach einer Kontrolle durchsuchten Polizeibeamte auch die Wohnung eines 48-Jährigen. In einem Schrank wurden sie fündig.

Zu einem Polizeieinsatz ist es vergangenen Donnerstag in Jena-West gekommen. Wie Oberstaatsanwalt Thomas Riebel auf Nachfrage mitteilt, seien bei einem 48-jährigen Mann zunächst rund zehn Gramm Methamphetamin und 0,75 Gramm Ecstasy in Pulverform sichergestellt worden.

Infolgedessen kam es am Donnerstag zur Hausdurchsuchung in der Straße Im Langetal. Der Beschuldigte habe zuhause weitere 34,2 Gramm Methamphetamin sowie 10,45 Gramm Kokain und 20 Stück Ecstasy-Tabletten in einem Schrank aufbewahrt. Dort fanden die Polizeibeamten zudem eine Machete, ein schwarzes Springmesser und eine Schreckschusspistole mit einem Aufsatz vor. Außerdem hätten sich in dem Schrank mehrere Kleinkaliber-Patronen befunden, antwortet die Staatsanwaltschaft Gera auf die Anfrage.

Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren

Das Amtsgericht Gera habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte muss sich nun dem Vorwurf stellen, vorsätzlich unerlaubt und bewaffnet mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben. Laut Paragraf 30a des Betäubungsmittelgesetzes wird dies mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

