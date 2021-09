Bezahlbarer Wohnraum: Größte Herausforderung für Jena

Frank Wycislok lebt in Bad Berka und tritt für die Liberal-Konservativen Reformer an.

Wahlkreis 191: Frank Wycislok tritt für die Liberal-Konservativen Reformer als Direktkandidat in Jena an.

Was wird die Wahl entscheiden?

Entscheidend für den Wahlausgang wird zum einen die Wahlbeteiligung sein und zum Zweiten das Verständnis der Wählerinnen und Wähler, dass grüne Politik Deutschland in den Abgrund führt. Jede Beteiligung der Grünen an der Regierung wird Deutschland in den wirtschaftlichen Ruin führen.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Der Einsatz für die uneingeschränkte Individualmobilität eines jeden Bürgers ist ein erstes Ziel. Ein zweites Ziel ist der Erhalt und die Wiederbelebung der ländlichen Infrastruktur. Weitere Flächenversiegelungen müssen umgehend gestoppt werden.

Was wollen Sie für Jena erreichen?

Jena hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich hervorragend entwickelt, dabei hat man aber vergessen, in Jena bezahlbaren Wohnraum für die Bürger zu schaffen. Dies stellt aus meiner Sicht die größte Herausforderung für die Stadt Jena und ihr Umland dar.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Mit Sicherheit nicht, es ist eine von vielen Herausforderungen. Klimaschutz ist wichtig, aber muss auch für alle bezahlbar sein.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Freiheit. Werte. Zukunft. Die Botschaft unserer Partei. Im Mittelpunkt all unserer politischen Handlungen steht der Mensch als freies Individuum und die Familien als existenzielle Grundlage unserer Gesellschaft.

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich…

...ein gefährliches Virus, dessen mögliche Spätfolgen noch nicht absehbar sind. Impfungen und die Befolgung der hygienischen Konzepte benötigt man zumindest zur Eindämmung der Pandemie. Infektionswege und Herde müssen klar identifiziert und benannt werden.

Steckbrief:Alter: 51 Ausbildung: Diplom-Ingenieur, Geodäsie Familienstand: verheiratet, 3 Kinder Wohnort: Bad Berka Politischer Werdegang: Seit 26 Jahren Stadtrat der Stadt Bad Berka. Viele Jahre erster und zweiter Beigeordneter in Bad Berka, Mitglied der Bürgerinitiative Bad Berka zur Senkung der Kommunalabgaben. Kreisvorstandsmitglied der Bürgerinitiative. Seit Mai 2021 stellvertretender Landesvorsitzender der Liberal-Konservativen Reformer Thüringen (LKR).