Bioabfälle im Saale-Holzland per Karte entsorgen

Die neue Kundenkarte für Bioabfälle findet im Saale-Holzland-Kreis immer mehr Interessenten. Es seien bereits etwa 300 Anträge eingereicht worden, berichtete Ingo Kunze, Werkleiter des Dienstleistungsbetriebes.

Seit Anfang Juli können Kartenbesitzer ihre Bio- und Gartenabfälle in den Wertstoffhöfen der Firma Veolia in Kahla und Eisenberg entsorgen. Eine weitere Sammelstelle öffnet ab 15. Juli in Hermsdorf auf dem Gelände des Bauhofes der Stadt. In Stadtroda und der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg laufen derzeit Gespräche für die Einrichtung weiterer Sammelstellen. Die Kundenkarte für die günstige Entsorgung von grünen Abfällen kostet pro Jahr zwölf Euro, für 2020 jedoch nur die Hälfte.

