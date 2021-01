Bis 2030 sollen 10.000 Elektrofahrzeuge auf Jenaer Straßen fahren.

Die kürzlich neueröffnete Öko-Strom-Tanke am Jenaer Busbahnhof. Hier sollen natürlich nicht Busse tanken, sondern private Pkw auf den angrenzenden vier Ladeplätzen. Montagnachmittag scheiterte ein VW-Fahrer beim Tankversuch mit seiner Ladekarte.

Jena Der bundesweite Trend der E-Mobilität ist auch in Jena angekommen. Zuletzt gab es eine Verdopplung bei den Zulassungszahlen.

Die Zahl der in Jena zugelassenen Autos mit Elektroantrieb hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Der bundesweite Zulassungstrend erreicht damit die Saalestadt.

„Das ist es so schnell geht, überrascht uns selbst“, sagt André Kliem von den Stadtwerken. Er ist Leiter der kommunalen Projektgruppe „Elektromobilität Jena 2030“. Im Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates wies André Kliem zuletzt auf Herausforderungen hin.

Größtes Problem ist es, ausreichend Ladeinfrastruktur für Bewohner von Mietshäusern herzustellen. „Im Bestand stoßen wir an Grenzen in Jena und suchen deshalb alternative Möglichkeiten und Konzepte“, sagte Kliem. Die Tendenz gehe hin zu Schnellladepunkten. Denn wenn das Tanken von Strom wie an klassischen Benziner-Tankstellen nur Minutensache sei, könne jeder auch ohne private Ladestation sich für ein Elektrofahrzeug entscheiden.

Mit Jenawohnen, der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss und der Heimstätten Genossenschaft als den drei größten Jenaer Wohnungsanbietern werden kurzfristigere Wege gesucht, bis dahin Ladepunkte auch für Mieter in Wohnungsnähe zu errichten.

In zehn Jahren sollen insgesamt 10.000 Elektro-Autos auf Jenas Straßen unterwegs sein. Entsprechend arbeiten die Stadtwerke und weitere Beteiligte daran, die Möglichkeiten fürs „Strom-Tanken“ der E-Fahrzeuge zu schaffen. Mittlerweile stehen E-Autofahrern etwa 150 Ladepunkte in Jena zur Verfügung. Mehr als die Hälfte davon gehört zu gewerblichen Fuhrparks lokal ansässiger Unternehmen. Die öffentlichen Ladesäulen Nummer 29 und 30 mit insgesamt vier Ladepunkten entstanden zuletzt im Bereich des Busbahnhofs beim Paradiesbahnhof.

Die Zahl der in Jena zugelassenen Autos mit Elektroantrieb lag Ende September bei 350. Allein 100 Zulassungen davon erfolgten laut Statistik des Fachdiensts Familien- und Bürgerservice in Sommermonaten. Knapp die Hälfte der zugelassenen Fahrzeuge ist mit rein elektrischem Antrieb unterwegs, die andere Hälfte sind sogenannte Plug-In-Hybride. Als Hauptursache für den Boom werden lukrative Förderungen angesehen.

Großes Thema sind in den Medien auch Wasserstoff-Antriebe, sagte André Kliem. Diese stehe in der Entwicklung aber noch am Anfang und liege fünf bis sechs Jahre hinter der Elektromobilität. Aber es gibt auch Mahnungen, dass neue Antriebe nicht alle Verkehrsprobleme lösen werden. Vornehmlich geht es dabei um die Innenstädte.

Matthias Stüwe, der Sprecher des Jenaer Klimaschutzbeirates, nahm Bezug auf die 47 Millionen Pkw in Deutschland und sagte zuletzt: „Die Verkehrswende wird mit 47 Millionen Elektroautos nicht funktionieren, denn auch die brauchen zu viel Platz.“ Es sei unausweichlich, dass 2035 oder 2040 auch weniger Autos auf den Straßen unterwegs seien.