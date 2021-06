Bis der Hosenbund kneift

Katja Dörn über Solidarität mit Gastronomen.

Endlich wieder über fremde Tellerränder blicken! Wer dieser Tage abends erstmals wieder in der Stadt war, sah, dass die zuletzt hochgeklappten Bürgersteige jetzt ausgefahren werden müssen, um allen Gästen Platz zu bieten. Gastronomen und Gäste atmen auf, selbst wenn es einer kleinen Eingewöhnungszeit bedarf. Während der Gast grübelt, ob jetzt wie eine Anmeldung nötig ist (und Maske?), hadert der Kellner mehrfach mit der richtigen Weinauswahl. Egal, selbst wenn was schiefgeht: lächeln und Trinkgeld geben. Derweil berichtet der Nachbartisch von seinem Plan zur Gastronomie-Belebung. Das angesparte Geld über die kulinarisch entbehrungsreichen Monaten soll nun solidarisch aufgeteilt werden. Das Paar will die Abende immer woanders verbringen, um unterschiedliche Restaurants zu unterstützen. Während man sich im Nachgang fragt, ab wie vielen Restaurantbesuchen wohl der Hosenbund kneift, erhascht man einen Blick auf das noch einzige abendliche Show-Programm. Auf dem Markt legen sich die frisch Promovierten ins Zeug, um einen Kranz über Hanfrieds Kreuz zu werfen, honoriert vom Applaus der Umstehenden. Ach wie schön wird es, wenn man bald wieder Theaterschaffenden oder Musikern zujubeln kann.