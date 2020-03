Bis Ende April leere Ränge in der Jenaer Sparkassen-Arena

Ein paar Basketballer ziehen noch ihre Runden. Dann kehrt in der Sparkassen-Arena wieder Ruhe ein. Das werde wohl die nächste Zeit so bleiben, sagt Thomas Kastl. Der Betreiber der größten Veranstaltungshalle in Jena befürchtet dramatische Verluste und spricht von Umsatzeinbrüchen in einem sechsstelligen Bereich. Auch ohne zu infizieren, findet der Corona-Virus Opfer.

In Jena werden reihenweise Veranstaltungen abgesagt

Von der Fightnight über Völkerball bis hin zum Auftritt von Ralf Schmitz: Reihenweise werden Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. „Heute ist uns die letzte Buchung weggeflogen“, sagt Kastl. Bis Ende April finde in der Arena nichts mehr statt, und wie es mit den Basketballern weitergeht, sei auch noch unklar: Zumindest das nächste Heimspiel von Science City Jena am 28. März stehe auf dem Prüfstand.

Betreibergesellschaft hat Kurzarbeitergeld beantragt

Die deutsche Wirtschaft ächzt unter den Folgen der Corona-Krise: Sie trifft die großen Flaggschiffe ebenso wie die kleinen Veranstalter vor Ort. „Mir ist es wichtig, dass ich in dieser Situation die Mannschaft behalte“, sagt Kastl. Die Arena funktioniert mit 10 festangestellten Mitarbeitern und 60 Aushilfskräften. Mit dem Abfeiern von Resturlaubstagen und dem Abbummeln von Überstunden sei es allein nicht getan. Damit könne man vielleicht den März überbrücken. Kastl hat dazu auch noch bei der Arbeitsagentur Kurzarbeitergeld beantragt, was ihm, dem Geschäftsführer der Arena Betriebsgesellschaft mbH, schnell und unkompliziert bewilligt worden sei. Das Corona-Virus kann durch Lieferengpässe oder Schutzmaßnahmen bei Betrieben erhebliche Arbeitsausfälle verursachen. Sollten diese Arbeitsausfälle mit einem Entgeltausfall verbunden sein, ist ein Ausgleich mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes möglich.

Ein ganzer Schwanz an Abhängigkeiten

Dabei gehe es nicht allein mehr nur um die GmbH an der Keßlerstraße: An der Arena hingen auch weitere Firmen, deren Mitarbeiter die Halle reinigten, sie bewachten und nicht zuletzt mit Getränken versorgten. Ein ganzer Schwanz an Abhängigkeiten. Thomas Kastl kritisiert das Vorgehen der Behörden nicht. Zumindest in Jena leiste die Stadtverwaltung gute Arbeit. Allerdings empfindet er die Situation auf Bundes- und Landesebene teilweise als sehr chaotisch. „Ich finde, dass die Behörden einfach zu spät reagiert haben.“ Den Urlaub haben die Kastls in Ägypten verbracht. Am Flughafen dort misst man ihre Körpertemperatur. Bei der Rückkehr in Leipzig geschehe nichts.

Gesundheit ist Ländersache: Natürlich glaubt der Unternehmer daran, dass auch in einem föderalen System Epidemien wirksam bekämpft werden können. Allerdings müssten die Länder die gleichen Strategien verfolgen. „Niemand versteht, warum in einem Bundesland Fußballgeisterspiele stattfinden und in einem anderen nicht“, sagt Kastl. So sah es zeitweise danach aus, dass Union Berlin die Bayern mit Publikum empfangen würde. Nun spielt der Aufsteiger auch in der Hauptstadt ohne Fans.

Zwei Wochen auf jeden Spaß verzichten

Städte wie Jena wenden das Infektionsschutzgesetz an. Das ist zwar ein Bundesgesetz, für die Ausführung aber sind die Länder zuständig, in vielen Fällen sogar das Gesundheitsamt. Schon in Thüringen verfahren die Akteure nicht einheitlich: In Freistaat sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Die Stadt Jena hatte diese Grenze in einer Allgemeinverfügung auf 500 Teilnehmer heruntergesetzt, seit Donnerstag liegt diese Grenze bei 100 Teilnehmern. „Ich glaube, dass wir alle zwei oder drei Wochen lang auf jeden Spaß verzichten sollen. Auch in kleinen Kinosälen kann man sich anstecken. Wichtig ist in der Tat, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Sonst kollabiert das Gesundheitssystem“, sagt Kastl.

„Finanziell werden wir das überleben“

Ständig klingelt das Telefon. Auch wenn Arena Betriebsgesellschaft mbH zu 95 Prozent nur als Vermieter der Location und nicht als Veranstalter auftritt, rufen die Menschen im Büro an: „Fast alle sind zu beruhigen. Aber manchmal wird man auch als Betrüger beschimpft“, sagt Kastl. Natürlich gebe es Versicherungen, um sich für derartige Fälle zu wappnen. Die Beiträge aber seien exorbitant hoch. So bleibt auch Kastl nur die Hoffnung, dass sich die Lage irgendwann einmal entspannen werde. „Finanziell werden wir das überleben.“