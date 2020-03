Susanna Karawanskij, Thüringens neue Staatssekretärin im Infrastrukturministerium, hat am Montag an OB Thomas Nitzsche einen Förderbescheid über 1,7 Millionen Euro für den Bau eines Ruderbootshauses übergeben.

Bis Oktober steht an der Saale ein neues Jenaer Bootshaus

Für Gregor Hänsch ist das eine klare „Win-Win-Situation“. So kommentierte der Vorsitzende des Jenaer Ruder- und Seesportvereins am Montag das freudige Ereignis am Burgauer Weg nahe der Saale: Thüringens neue Infrastruktur-Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) hatte an OB Thomas Nitzsche (FDP) einen Förderbescheid über 1,7 Millionen Euro für ein voraussichtlich im Oktober fertiggestelltes Bootshaus übergeben. Das Geld entstammt dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Efre). Insgesamt werden 2,1 Millionen Euro investiert.

Das „Win-Win“ bezieht Hänsch etwa auf die nahe Heimstatt des Jenaer Kanuvereins, wo bislang auch die Ruderer sehr beengt mit ihren Booten untergebracht sind. Derzeit zählt der Ruder- und Seesportverein 120 Ruderer und 30 Seesportler. Unter den künftig viel besseren Bedingungen malen sich Hänsch und sein Vize Klaus Pliewischkies eine Mitgliederzahl von 200 aus. Die Sportler werden nach Hänschs Worten beim Bau „eine Menge Muskelhypothek“ einbringen, was für Ruderer kein Problem sei.

Die Zukunft liegt im Holzbau

Das Gebäude wird in nachhaltiger Bauweise aus Holz errichtet und mittels Geothermie beheizt. Holz, darin liege die Zukunft des Bauens, erläuterte Karl-Hermann Kliewe, Chef des kommunalen Immobilieneigenbetriebes KIJ. Er hofft, dass eine Thüringer Bauordnung künftig den Holzbau auch für größere Gebäude zulasse; in anderen Bundesländern würden sogar Schulen aus Holz errichtet. Bislang sei das im Freistaat auf kleinere Gebäude begrenzt – wie das Bootshaus mit weniger als sieben Metern Höhe und 400 Quadratmetern Nutzfläche, auf der auch Platz für Umkleide-, Beratungs-, Sanitär- und Fitnessraum sein wird.

OB Thomas Nitzsche erinnerte an den „großen Zusammenhang“ des Projekts, das in den 2015 verabschiedeten Rahmenplan „Sport, Freizeit, Kultur an der Saale – westlicher Teil“ eingebettet ist. Es gebe seit Jahren entlang der Saale wichtige Neugestaltungen, nachdem die Stadt gegenüber dem Fluss „lange gleichgültig“ gewesen sei. Staatssekretärin Karawanskij merkte an, bei Jena denke man als Erstes an Hightech und Universität. Anhand der Gestaltung des Saale-Umfeldes zeige sich aber, „dass man in Jena Lebensqualität weiterdenkt“.