Bis Ostern keine Gottesdienste mehr in Jena

In den Kirchen des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Jena gibt es bis Ostern keine Gottesdienste mehr. Dies beinhalte Sonntagsgottesdienste wie auch Tauf- und Traugottesdienste, teilte der Kirchenkreis am Dienstag mit.

Gemeinsam mit dem lokalen Fernsehsender JenaTV werde die Möglichkeit eröffnet, sonntags um 10 Uhr am Bildschirm einen Gottesdienst mitzufeiern, der in der Stadtkirche St. Michael aufgenommen worden sei und per Stream übertragen werde. Premiere ist am kommenden Sonntag auf JenaTV mit Pastorin Nina Spehr und Pfarrer Johannes Bilz sowie Kirchenmusikdirektor Martin Meier an der Orgel.

Sonntags werden die Glocken geläutet

Eine Reihe von Kirchen in und um Jena sind täglich für Stille und Gebet geöffnet. Sonntags werden die Glocken geläutet. Trauerfeiern dürfen nur eng begrenzt unter Einhaltung der jeweils aktuellen Vorgaben gehalten werden. Informationen zu den Gottesdiensten der Karwoche und des Osterfestes sollen spätestens eine Woche vor Ostern an die Gemeinden gehen.

Superintendent Sebastian Neuß rief unterdessen in einem Brief an die Gemeinden auf, dass öffentliche Leben in den kommenden Wochen mit Nächstenliebe, Behutsamkeit und Hilfsbereitschaft zu gestalten. Wichtig sei es, die staatlichen Vorgaben einzuhalten und dort, wo es ginge, Hilfe vor Ort für ältere und kranke Nachbarn anzubieten.

Wer helfen will, kann sich bei den Pfarrämtern oder bei der Diakoniekreisstelle unter r.kleist@ diako-thueringen.de, Telefon 03641 / 44 37 09 informieren. Die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenkreises bieten seelsorgerische Hilfe an: Jena-Zentrum: Pastorin Spehr, 0176 22296051, Pfarrer Bilz, 0160 8167621; Jena-Nord: Pfarrerin Willer, 03641 425822; Wenigenjena und Ziegenhain: Pfarrer Rymatzki, 03641 2789221, Pfr. Gintrowski, 03641 278920; Jena-Ost, Gembdental, Golmsdorf: Pfarrer Hennig, 03641 442928; Winzerla, Ammerbach und Burgau: Pastorin Costa, 03641 616822; Lobeda: Pfarrerin Krieg, 03641 331818; Göschwitz-Rothenstein: Pfarrer Knopsmeier, 036424 22669: Cospeda, Altengönna, Nerkewitz: Pfarrerin Gerlitz, 0160 8069540; Großschwabhausen-Isserstedt: Pastorin Brisgen: 036454 50257; Seniorenheime: Pfarrerin Jordan, 0174 4485665.