17 Millionen Euro nötig für Lüftungstechnik an Jenaer Schulen und Kindergärten

Jena. Der Prüfbericht zu Mitteln gegen Virenlast in Schulen und Kindergärten liegt vor. Jenas Oberbürgermeister denkt an Bundes-Förderung,

Um das Lüften kommt man nicht drum herum. Diese Erkenntnis aus dem Prüfbericht zur Verbesserung der Raumluft in Schulen und Kindergärten hat Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) für sich als wichtige Botschaft herausgefiltert. Der Bericht lag am Mittwoch dem Stadtrat vor, nachdem die Verwaltung am 9. Dezember 2020 per Ratsbeschluss einen Prüfauftrag erhalten hatte: Mindern Belüftungssysteme die Coronaviren-Last im Raume – und wenn ja, welche?