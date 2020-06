Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bisschen überreagiert

Überreagieren, überängstlich sein – kann man überhaupt nüchtern feststellen, dass so etwas in diesen verrückten Zeiten dazugehört? Heiko Krabbes, Inhaber des Restaurants „Stilbruch“ in der Wagnergasse, musste dieser Tage schlucken, als Leute vom Ordnungsamt vorbeischauten: Da habe jemand gegenüber dem Amt moniert, bei der Außenbestuhlung werde gegen die Abstandsregeln verstoßen. Die Herren seien sehr freundlich gewesen, sagt Krabbes gegenüber der Zeitung, hätten eingeräumt, dass der Vorwurf messbar falsch sei, und sich fast schon entschuldigt, dass sie der Sache nachgegangen waren. Immer von einem Stuhl zum nächstgelegenen Platz des Nachbartisches 1,50 Meter – das habe er natürlich bemessen, sagt Krabbes. Wäre zu fragen: Sollten Skeptiker nicht einen Taschen-Zollstock anlegen, ehe sie jemanden verpfeifen?

Eine Leserin hat in einem Supermarkt einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter gesehen, der Handschellen am Gürtel trug. Dürfe er die denn jemandem anlegen?, fragte sie bei der Zeitung. Ja, sagt Ordnungsamts-Chef Frank Arndt: nach dem so genannten Jedermannsrecht, um jemanden vorläufig festzunehmen und so bei Straftatverdacht einen Flucht zu verhindern. Wir vermuten, bei fehlendem Mund-Nase-Schutz reicht es, den Säumigen lediglich nicht eintreten zu lassen.