Meinung: Bist du schon Member?

Die Jenaer Werbe- und Design-Agentur Art-Kon-Tor hat noch einmal an der leidigen Frage gerührt, wie lange nach dem letzten Neujahrsböller gute Wünsche fürs neue Jahr ausgesprochen werden sollen. Also doch nicht nur in der ersten Januar-Woche! Am gestrigen Donnerstag nämlich ließ die Agentur per Elektropost-Rundbrief alle Leute ihres Teams ganz persönliche Glücksmomente-Tipps für das neue Jahr verkünden. Empfohlen wurde etwa das Reißverschlussgeräusch am Zelt, wenn man morgens im Urlaub nach draußen schaut. Oder der Rat, heißen Kakao zu trinken. Na bitte, das soll Goethe morgens regelmäßig gemacht haben, zumal seine Überzeugung überliefert ist, dass Schokolade gut sei für die Gesundheit.

Der Autor dieser Zeilen wird sich mit einem kleinen Vorhaben bescheiden – aber standesgemäß: In diesem Jahr und schon gar nicht in dieser Kolumne soll ab morgen noch irgendwie gemeckert werden über die Verdenglischung der deutschen Sprache im öffentlichen Raum. Das Deutsche war immer schon sperrangelweit offen für fremde Einflüsse. Überall in den Schaufenstern der Saale-Stadt das englische „Sale“ (deutsch: Verkauf) – also bitte nicht spotten! Junge Leute bauen gemeinhin das Denglische viel geschmeidiger ins Deutsche ein. Das haben auch die Verantwortlichen eines auf jugendliche Klamottage spezialisierten Modehauses in der Löbderstraße verinnerlicht. Dort können Kunden am Eingang ein Schild mit der Frage lesen, ob sie denn schon „Member“ (also Mitglied) seien. Der Autor zog seinen Mantelreißverschluss zu, spannte willensstark den Körper an. Der Kakao kam nicht hoch.