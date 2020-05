Die Projektband "Schottisch Brass" des Schott-Blasmusikvereins hat am Sonnabend vorm Awo-Seniorenzentrum Am Heiligenberg in der Naumburger Straße ein Balkonkonzert zum Muttertag gegeben. Im Bild von rechts: Henrik von Lukowicz, Friedrich Möller, Konni Pieper, Guido Gessner und Axel Liebing.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blasmusik zum Muttertag um einen Tag vorgezogen

Was tun, wenn für Sonntag ein Open-air-Konzert zum Muttertag geplant ist, aber der Wetterbericht viel Regen, Wind und niedrige Temperaturen verheißt? Ganz einfach: Konzert um einen Tag vorziehen. Diese Entscheidung hatte die Projektband „Schottisch Brass“ des Schott-Blasmusikvereins getroffen und so schon am Sonnabend bei einem Konzert zum Muttertag die auf den Balkonen weilenden Bewohnerinnen und Bewohner des Awo-Seniorenzentrum Am Heiligenberg in der Naumburger Straße 55a erfreut. So wurde den Abstandsregeln der Pandemie-Verfügung Genüge getan. Das Quintett wechselte einige Male die Standorte rund um das Haus, um die Zuhörerschaft auf allen Balkonen zu erreichen. Im Haus sind 88 Senioren zur Pflege und 33 zum Service-Wohnen untergebracht. Stichwort Verfügung: „Wir hätten ja bei Regen nicht ins Haus ausweichen können“, sagte Blasmusikvereins-Chef Guido Gessner.

„Schottisch Brass“ fand sich 2015 in den Wochen der Flüchtlingskrise zusammen, berichtete Guido Gessner, der in der Ausgründung das Tenorhorn spielt. Jedes Jahr einmal im Pfarrgarten Altengönna, beim Weihnachtskonzert in Lehesten, aber auch bei Firmenfeiern sei „Schottisch Brass“ gefragt.