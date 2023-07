Blaue Schmiererei und Schlägerei bei der Stadtkirche: Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena ist am frühen Mittwochmorgen ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Außerdem konnte sich ein Mann aus seinem brennenden Auto befreien. Dies und weitere Polizeimeldungen:

Seine gute Intention schützt einen 53 Jahre alten Mann, der mit blauer Farbe einen Schriftzug auf einer Bank und der Kunitzer Hausbrücke hinterließ, nicht vor einer Anzeige. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, informierte am Dienstagvormittag ein Zeuge die Beamten. Die trafen den Mann in unmittelbarer Nähe zum Tatort an. Er hatte noch blaue Hände und einen Pinsel sowie Acrylfarbe dabei. Nachdem seine Identität geklärt war, wurden die Schriftzüge begutachtet: „Hier ist keine Müllkippe“ hatte der Künstler wohlwollend verewigt.

Mann rettet sich aus brennendem Auto

Ein 62 Jahre alter Autofahrer konnte sich am Dienstagnachmittag gerade rechtzeitig noch aus seinem brennenden Dacia befreien. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der Mann mit seinem Auto auf der Jägerbergstraße aus Jena kommend Richtung Rödigen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab und rollte in den Straßengraben. Plötzlich fing sein Dacia feuer.

Die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug löschen. Es musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Straße war für eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist am frühen Mittwochmorgen gesprengt worden. Angaben zum Sachschaden oder ob Tabakwaren entwendet wurden, sind laut Meldung der Polizei noch nicht zu machen. Es werden Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei unter der unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0193179/2023 melden können.

Schlägerei an der Stadtkirche

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen soll ein Mann einem anderen am Dienstagnachmittag im Bereich der Stadtkirche. Laut Polizeiangaben ging das Opfer direkt zu Boden und wurde dort weiter von seinem Angreifer geschlagen. Anschließend sei der Mann geflüchtet, konnte aber durch sofort eingeleitete Maßnahmen gefasst werden. Nun wird wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt.