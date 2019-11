Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blechbläser bringen Klosterkirche Frauenprießnitz zum Klingen

Wenn es eine Instrumentenfamilie gibt, die in der Weihnachtszeit besonders glänzt und strahlt, dann sind es ohne Frage die Blechbläser.

Eine Brassband nach englischer Art besteht aus 25 Blechbläsern und 3 Schlagzeugern – eine große Besetzung, die nicht in jede Kirche passt. Deswegen hat die Brassband „Blechklang“ ihre zehn besten Musiker zu einem kleinen Ensemble plus Schlagzeug zusammengefasst, die am ersten Advent mit „Blech trifft Orgel“ in Frauenprießnitz aufspielen werden.

„Splendid Christmas“ lautet der Name ihres Weihnachtsprogrammes. Werke von J. S. Bach sowie traditionelle Weihnachtslieder werden zu hören sein. Als Besonderheit gibt es die einmalige Gelegenheit, die hochkarätigen Bläser im Zusammenspiel mit der Mutter aller Instrumente zu erleben. Mira Cieślak, Kantorin der Gemeinde Querfurt, wird an der Orgel alle Register ziehen, um für unvergleichliche Klangmomente zu sorgen.

In der Pause bietet die Kirchgemeinde weihnachtliche Leckereien an.

Adventskonzert „Blech trifft Orgel“, Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr, Klosterkirche St. Mauritius, Frauenprießnitz; Karten im Vorverkauf: Jenaer Straße 23 in Frauenprießnitz, Tourist-Info in Jena, Eisenberg und Naumburg, Restkarten an der Abendkasse