Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blechlawine: Oelknitz an der Kapazitätsgrenze

12.981 Fahrzeuge nutzen täglich die Behelfsumleitung der B 88 durch Oelknitz. Diese Zahl wurde bei einer ganztägigen Verkehrszählung am 3. September 2019 ermittelt. Die prognostizierten 1000 Lastkraftwagen wurden nicht erreicht. Es waren „nur“ 744.

Heike Schmidt (59) dürfte diese Zahlen noch nicht kennen. Sie wohnt in Oelknitz direkt im Kurvenbereich. „Wenn man nicht selbst betroffen ist, kann man immer gut reden. Oder sagen: Es ist doch nicht so schlimm.“

Sie war selbst drauf und dran, eine Strichliste zu führen, wie viele Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden an ihrem Elternhaus vorbei fahren. Jetzt hat sie die Zahl, auch wenn sie nicht repräsentativ sein dürfte, da der Wert nur einem Tag erstellt wurde.

Ihr Alltag wird durch den Lärm der Fahrzeuge bestimmt. „Die Nacht ist für mich halb fünf vorbei. Da rollen die Lkw durch den Ort. Da kann ich aufstehen“, sagte Schmidt. Im Landesamt in Erfurt kennt man sie bereits. „Ich muss den Leuten doch sagen, was ich hier erlebe. Ich wünsche mir nur, dass die Verantwortlichen alles machen, was rechtlich möglich ist. Was ich vermisse, sind mehr Polizeikontrollen.“

Früher ins Bett zu gehen, ist kein guter Rat. „Wenn sich die Autofahrer wenigstens am Abend an die 30 Stundenkilometer halten würden. Das passiert aber auch nicht“, sagte Schmidt.

Und dann erzählte sie von einer Geschichte, die man kaum glauben konnte. „Wenn dann Leute die 30 km/h fahren, werden sie von nachfolgenden Autos noch überholt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig“, sagte Schmidt.

Nachbarin Manuela Menzel wohnt seit 52 Jahren, mit kurzen Unterbrechungen, im Haus ihrer Eltern. Sie wirkt ratlos. „Wir Betroffenen finden sowieso kein Gehör. Und den Paragraphen 1, gegenseitige Rücksichtnahme, gibt es hier auch nicht. Der Verkehr muss rollen. Das ist das Wichtigste heutzutage. Da zählen die Belange des kleinen Bürgers nichts.“

Franziska Groh von der Jenaer Polizei erklärte, dass im Bereich Oelknitz kontrolliert und auch geblitzt wurde. Die Kontaktbereichsbeamten sollen im Rahmen ihrer Streifentätigkeit den Bereich im Blick haben. „Allerdings muss immer nach Aufgabenschwerpunkten, gerade in der derzeitigen Lage, differenziert werden. Aktuell holt uns Corona ein.“ Groh will die Bedenken noch einmal an die zuständige Dienststelle weiterleiten.

Für Stephan Saalfeld, Referatsleiter im Landesamt für Bau und Verkehr, wird das gesamte Konzept inklusive der Umleitung zum Städtedreieck Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg vom Schwerverkehr gut angenommen.

Grundlage für die Aussage war die Verkehrszählung im September an der Behelfsumfahrung, Höhe Kreuzung Saaleradweg, sowie auf der Landesstraße L 2309 zwischen Schirnewitz und Altendorf. Die Datenerfassung erfolgte mit Radargeräten und per Video.

Im Zuge der Planfeststellung 2008 wurde für 2020 eine Verkehrsstärke von zirka 12.000 Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden auf der Behelfsumfahrung sowie 4700 Kfz in 24 Stunden auf der L 2309 prognostiziert. Die Behelfsumfahrung durch Oelknitz hat laut Saalfeld ihre Kapazitätsgrenze erreicht, vor allem zu den Spitzenzeiten.

Auf der L 2309 zeigen die Ergebnisse, dass sowohl die Gesamtverkehrsstärke mit 1897 Kraftfahrzeugen als auch der Schwerverkehr – 401 Lkw anstelle von erwarteten 700 Lkw – deutlich unter den Prognosen liegen.