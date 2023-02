Blick hinter Schulkulissen in Jena

Jena. Gleich zwei Einrichtungen laden am Samstag, 4. Februar, zu einem Tag der offenen Tür ein.

Schulen können endlich wieder für sich werben: Am kommenden Samstag laden gleich zwei Einrichtungen zu einem Tag der offenen Tür ein.

So öffnet die Karl-Volkmar-Stoy-Schule in der Paradiesstraße 5 von 9 bis 12 Uhr ihre Türen, um über ihre Bildungsgänge zu informieren. Die Kollegen der Jenaer Wirtschaftsschule beraten Realschulabsolventen zum Beruflichen Gymnasium, zur Fachoberschule und zur Höheren Berufsfachschule. Hauptschulabgänger können ab August die Berufsfachschule besuchen und sich vorab ein Bild machen. Anmeldeschluss ist für das Gymnasium am 18. März. Alle anderen Bewerbungsfristen enden am 31. März.

Das Jenaer Angergymnasium in der Karl-Liebknecht-Straße 87 lädt von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Fachbereiche stellen sich vor, man kann aktiv werden beim Experimentieren, Basteln oder Töpfern und vor allem gibt es die Gelegenheit, alle Fragen rund um das Angergymnasium mit den Lehrenden, mit Schülerinnen und Schülern, Elternvertretern oder der Schulsozialarbeit zu besprechen.