Blindenverband Saale-Holzland ehrt verdiente Mitglieder

Auch Christian Vogel selbst wurde am Wochenende gewürdigt: Der Ehrenvorsitzende des Landesverbandes, Richard Hahnemann, richtete einige Worte des Dankes an den Vorsitzenden der Kreisorganisation.

Bad Klosterlausnitz/Hermsdorf. Ehrennadel und Urkunden übergeben im Saale-Holzland-Kreis

Die Kreisorganisation Saale-Holzland des Blinden- und Sehbehindertenverbands Thüringen (BSVT) hat am Wochenende im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung in Bad Klosterlausnitz verdiente Mitglieder mit besonderen Auszeichnungen bedacht. Der Vorsitzende der Kreisorganisation, Christian Vogel, verlieh die Ehrennadel in Bronze an Reiner Hofmann. Lothar Schlesier erhielt eine Urkunde anlässlich seiner 50 Jahre währenden Mitgliedschaft im BSVT. Für dessen 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Bernd Bärthel ebenfalls eine Urkunde.