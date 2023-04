Blitz-Tüftler: Jenaer Künstlerkollektiv unter Hochspannung

Eva Großblotekamp von der Jenaer Zwischennutzungsagentur „Blank" vermittelte an das Künstlerkollektiv „HiLabs Tesla" ein Studio in einer ehemaligen Autowerkstatt. Simon Lang (links) und Thai Tai Pham haben ein experimentelles Musikprojekt mit so genannten Tesla-Spulen gestartet.

Jena. In einer alten Autowerkstatt haben die Tesla-Nerds einen Studio-Raum für ihr experimentelles Musikprojekt gefunden.

Der Serienheld Angus MacGyver war für seinen Erfindungsreichtum bekannt. Vor dem künstlerischen Ingenieursgeist einer Gruppe von Menschen, die unter anderem aus Jena stammen, würde MacGyver vermutlich den Hut ziehen. Und so nannte sich die Gruppe, die 2014 gegründet wurde, passenderweise auch „Chapeau!“. Sie bauen kinetische Skulpturen und Bühnen für Festivals in ganz Deutschland.

Sie sind „Nerds“ im besten Sinne: Experten und Expertinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Handwerker und Handwerkerinnen und Künstler und Künstlerinnen in einem. Für das Festival „Freqs of Nature“, das in Brandenburg veranstaltet wird, baute das Team beispielsweise aus dreieinhalb Tonnen Holz und Metall eine Art überdimensionales Uhrwerk aus Zahnrädern, das mit einem acht Meter langen Baumstamm als Antriebswelle in Bewegung gesetzt wurde und sich über den Köpfen der tanzenden Festivalbesucher drehte. Aus diesem Künstlerkollektiv heraus gründete sich eine weitere Gruppe, die sich auf ein spezielles Thema fokussierte: Die „HiLabs Tesla“-Gruppe beschäftigt sich seit sechs Jahren mit einem Gerät, das im Volksmund Tesla-Spule genannt wird. „Eigentlich ist das eine Art Hochspannungstransformator“, sagt Simon Lang. Der Jenaer ist Physiker und freier Künstler.

Gigantische Zahnräder auf dem Festival „Freqs of Nature“. Foto: Chapeau!

Mit diesem Hochspannungsgenerator können 2000 Blitze pro Sekunde erzeugt werden, die dann wiederum zu Tönen werden. Physikalische Phänomene werden genutzt, um eine neue Form von Klang zu erschaffen – mit elektrischer Entladung, elektromagnetischen Feldern und ionisierten Gasen. Die teilweise über zwei Meter großen Tesla-Spulen erzeugen dabei Blitze, die ebenfalls bis zu zwei Meter lang sein können.

Angeschlossen werden die Geräte beispielsweise an einen Synthesizer. Ein Computerprogramm – vom „HiLabs Tesla“-Team mit entwickelt – wandelt die Information darüber, welcher Ton wie hart und wie lange angespielt wurde, um und gibt sie an den Transformator weiter, der dann den entsprechenden Blitz und damit verbundenen Klang erzeugt.

Die Transformatoren werden dabei von „HiLabs“-Tesla selbst gebaut. Weltweit gebe es eine Community von nur etwa 500 Menschen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, sagt Simon Lang. „Das ist super speziell und man steckt tief in der Elektrotechnik.“

Transformatoren als Musikinstrumente

Einige Bauteile sind dabei ebenso schwierig zu bekommen wie ein passender Werkstatt- und Studioraum. Doch die „HiLabs Tesla“-Tüftler haben Lösungen gefunden. So wurden beispielsweise aus der Insolvenzmasse eines Windkraftanlagen-Herstellers elektronische Schalter aufgekauft. „Normalerweise kosten die pro Stück 1200 Euro und man hat eine absurd lange Lieferzeit“, so Lang.

Tesla-Spule im Einsatz auf einem Festival. Foto: Chapeau!

Was den Studioraum angeht, fanden die fünf Tüftler Unterstützung bei der Jenaer Zwischennutzungsagentur „Blank“. Die Leiterin der Agentur, Eva Großblotekamp, suchte nach einer geeigneten Fläche. „Ich war kurz davor, nach Apolda auszuweichen, als ich letztlich auf die Werkstatt in der Camburger Straße stieß“, sagt sie. Ein Raum, der den besonderen Ansprüchen des Tüftler-Teams entspricht. Endlich. Denn zuvor hatte man zum Proben mit den Tesla-Transformatoren kurzfristig Firmen-Hallen anfragen müssen. „Das ist nicht sehr effektiv“, so Lang. Vier bis fünf Stunden Aufbau seien nötig, um drei Stunden proben zu können.

Medienkünstler Thai Tai Pham gehört ebenfalls zum „HiLabs Tesla“-Projekt, er ist froh, dass es die Zwischennutzungsagentur in Jena gibt. „Wir haben damals die Kulturberatung aufgesucht – uns über Fördermöglichkeiten informiert und Rat zu unserem Konzept gesucht. Die Zwischennutzungsagentur sitzt im gleichen Gebäude, also haben wir da auch gleich angeklopft.“ Seit März nutzt das Künstlerkollektiv nun den neuen Raum, um Transformatoren zu bauen, zu testen und sie als „Musikinstrument“ zu nutzen. Vorführungen der Tesla-Spulen gab es unter anderem bereits in der Imaginata vor Schulklassen.

HiLabs Tesla entstand aus dem Kollektiv "Chapeau!", das auf Festivals Bühnentechnik und kinetische Skulpturen baut. Hier hebt ein Gabelstapler eine Tesla-Spule auf eine Skulptur. Foto: Chapeau!

Ob das nicht alles recht gefährlich ist? Na ja, man sperre den Gefahrenbereich um die Tesla-Spule bei Veranstaltungen selbstverständlich ab, sagt Simon Lang. „Man sollte nicht unbedingt mit einem Blitz in Berührung kommen.“ Vor allem für Menschen mit Herzschrittmachern könne das tödlich enden. Doch wirklich gefährlich sei es nicht, zwar handle es sich um eine sehr hohe Spannung, die Stromstärke sei jedoch drastisch reduziert. Jetzt wollen die Tüftler mit Komponisten Musik für das neue „Musikinstrument“ erschaffen. Ihr Traum: ein Tesla-Spulen-Konzert in Jena und natürlich auf den großen Festivals.