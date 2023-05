Maiidylle: Ein Rapsfeld in voller Blüte in Frauenprießnitz im Saale-Holzland-Kreis. Der Kirchturm der Mauritiuskirche und das Rentamt mit seinem markanten Zwiebeltürmchen prägen die Ansicht des Ortes.

Blühende Felder und Konzerte in Frauenprießnitz

Frauenprießnitz. Derzeit läuft in der Klosterkirche der 40. Konzertsommer.

Derzeit läuft in der Klosterkirche der 40. Konzertsommer. Das nächste Konzert unter den Motto „Von guten Freunden“ findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Dann tritt um 17 Uhr das Vokalensemble „Octavians“ auf. Tickets kosten 18 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Die Einnahmen des Konzertsommers fließen in die Sanierung der Kirche.