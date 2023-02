Blumenladen vom Jenaer Holzmarkt zieht um und macht Platz für Zulassungsservice

Jena. „Blumen Hummel“ macht weiter am Magdelstieg. Und von Unterm Markt zieht der Zulassungsservice gemeinsam mit dem Bürgerservice im November um.

Einige Kunden hatten noch gar nicht bemerkt, dass die Inhaberin des „Blumen Hummel“-Ladens am Holzmarkt 11 nicht mehr Tina Hummel-Klug ist, die den Laden mehr als 20 Jahre führte, sondern Melanie Müller. Die junge Floristin aus Bobeck hatte 2017 den „Blumen Hummel“-Laden übernommen. Seit 1. Februar jedoch stehen einige Stammkunden am Holzmarkt vor einem leer gefegten Schaufenster. Melanie Müller ist mit Schleierkraut und Petunie umgezogen.

Am 1. Februar eröffnete sie ihren Blumenladen „Gestrüpp – florales Handwerk“ am Magdelstieg 55. Der Abschied vom Holzmarkt war damit auch ein endgültiger Abschied vom Namen „Blumen Hummel“, den sie 2017 noch von der vorherigen Inhaberin übernommen hatte. Es soll ein Neuanfang sein, nach einer kräftezehrenden Corona-Zeit.

„Gestrüpp“, dieser Name passe zum einen zu ihr als Person, denn sie sei „eine kleine Wilde“, aber auch zu Jena, denn er reihe sich ein in die Namensgebungen anderer Unternehmer wie „Kabuff“ oder „Daheme“, findet sie.

Stephan Fleischhauer zieht mit seinem Jenaer Zulassungsservice "Schilder und Bilder" an den Holzmarkt. Foto: Jördis Bachmann

Der Laden am Magdelstieg war bereits zuvor ein Blumengeschäft. Hier hatte Gabriele Conrad ihren Passiflora-Laden. So kommen nun Stammkunden von Blumen-Hummel und von Passiflora im „Gestrüpp“ zusammen. Dementsprechend sei das Geschäft bereits gut angelaufen, sagt Melanie Müller. Sie beschäftigt zwei Mitarbeiterinnen, wobei eine schon bei Blumen-Hummel unter Tina Hummel-Klug arbeitete.

Melanie Müller ist es wichtig, sich vor allem bei ihrem Partner, ihrer Familie, ihren Mitarbeiterinnen und den Kunden zu bedanken, ohne die der Umzug und die Neueröffnung nicht möglich gewesen wäre.

Für den nun verwaisten Laden am Holzmarkt, vor dem mehr als 20 Jahre bunte Blumen lockten, gibt es ebenfalls schon einen Nachnutzer: Der Jenenser Stephan Fleischhauer wird hier für seinen Jenaer Zulassungsservice „Schilder und Bilder“ ein neues Domizil schaffen. Schließlich sei es ganz essenziell, dass er nah am Bürgerservice verortet sei. Wenn dieser dann im November in das neue Gebäude am Engelplatz umzieht, wird auch Fleischhauer mit seinem fünfköpfigen Team umziehen.

Bei Fleischhauers Zulassungsservice können die Jenaer seit mittlerweile 30 Jahren ihre Kennzeichen erstellen lassen. Er hat fest jeden schon einmal vor der Linse gehabt und viele tragen ein Passbild von Fleischhauer im Portemonnaie. Er freue sich schon auf den Umzug.

Seit etwa vier Jahren sei er mittlerweile Unterm Markt 10 und teile sich die Räume mit „Farben Linke“. Hier sei man untergekommen, als man die Räume einige Meter weiter an die Kette „Astorga Autoschilder“ verloren hatte. Fleischhauer sei Sylvia Linke deshalb dankbar. Ab November allerdings wird er dann gemeinsam mit dem Bürgerservice umziehen.