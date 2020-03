Das Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT) war am Dienstag vertreten zum Auftakt der Initiative „Tausche Blut gegen Startplatz beim Jenaer Firmenlauf“. Im Bild links und rechts die IPHT-Mitarbeiterinnen Manuela Neuters und Stefanie Nünthel. Mit im Bild Havva Özer vom Institut für Klinische Transfusionsmedizin sowie IPHT-Pressesprecher Daniel Siegesmund.

Jena. Wer Blut spendet, kann einen Startgutschein für den 10. Firmenlauf in Jena erwerben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blut spenden für einen Startplatz beim Jenaer Firmenlauf

Einen der begehrten Startplätze beim 10. Jenaer Firmenlauf am 27. Mai kann sich ergattern, wer Gutes mit Nützlichem verbinden mag. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien (IPHT) haben in diesem Jahr am Dienstag als Erste die Aktion „Tausche Blut gegen Startplatz“ genutzt, die vom Uniklinikum (UKJ) und dem Laufservice Jena auf den Weg gebracht worden ist. Schirmherr der 10. Auflage des Firmenlaufs ist Jürgen Popp, der Wissenschaftliche Direktor des IPHT.

Seit sieben Jahren kooperiert der Laufservice Jena auf diese Weise mit dem Institut für Klinische Transfusionsmedizin, das täglich für UKJ-Patienten über 100 Blutprodukte benötigt. Teilnehmer an der Aktion würden auf die 20 bis 50 Euro Aufwandsentschädigung verzichten, die ihnen für die Spende zusteht, und den Startgutschein im Wert von 23 Euro kostenlos erwerben, erläuterte Timo Jahn vom Laufservice. Nach seinen Worten sind seit dem Meldestart am 1. Februar bereits 2600 der 3500 Startplätze vergeben. Indessen seien die per Blutspende erwerbbaren Startgutscheine auf 100 limitiert.

Teilnehmerzahl hat sich vervielfacht seit 2011

Timo Jahn kann eine kontinuierliche Steigerung der Teilnehmerzahlen auf der 5-Kilometer-Runde des Firmenlaufes feststellen. Bei der Erstauflage 2011 waren 909 Lauffreunde dabei, und 2019 gingen 3222 Frauen und Männer als Vertreter von 316 Firmen an den Start neben der Sparkassen-Arena.

Blutspender sollten immer auch im Blick haben, dass sie vorab einen kostenlosen Gesundheits-Check erhalten etwa zum Eisenwert oder zu Infektionen, erläuterte Martin Müller, Prokurist beim Institut für Klinische Transfusionsmedizin. „Und: Das Spenden senkt den Blutdruck“, sagte er. Die Voruntersuchungen ergäben insgesamt eine Ausschlussquote von 10 bis 15 Prozent. Der Schutz des Spenders und des Spendenempfängers stehe also im Mittelpunkt.

Blutspenden im Institut für Klinische Transfusionsmedizin Jena, Bachstraße 18 (Zugang über Carl-Zeiss-Platz 8), Telefon 03641/939 39 39 E-Mail: blutspende@med.uni-jena.de; www.blut-ist-leben.de;

Montag und Freitag: 7 bis 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 11 bis 19 Uhr.

Laborzentrum des UKJ Jena (Gebäude F5, Ebene U1), Am Klinikum 1, Haltestelle: Platanenstraße, Telefon: 03641 9-32 55 21, Mittwoch: 13 bis 16 Uhr.