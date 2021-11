Blutspenden in Jena dringend gebraucht

Jena. Rund 100 Blutkonserven werden täglich am Uni-Klinikum in Jena gebraucht. Doch die Vorräte werden knapp

Nicht nur am Universitätsklinikum Jena fehlt es zunehmend an Blutkonserven, sondern in ganz Thüringen. „Aktuell sind vor allem die Blutkonserven mit roten Blutkörperchen – hier insbesondere der Blutgruppe A – am Uniklinikum so knapp, dass wir sie hauptsächlich für dringende Eingriffe wie nach schweren Unfällen oder für die Therapie von Patienten mit Krebserkrankungen vorhalten“, berichtet Silke Rummler, Geschäftsführerin des Instituts fürs Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH. „Einige geplante Eingriffe müssen wir bereits jetzt verschieben.“

Deshalb ruft die Transfusionsmedizinerin gemeinsam mit ihrem Team zur Blutspende auf. Jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren, der mindestens 50 Kilogramm wiegt, darf Blut spenden.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wichtig: Blutspenden sind aktuell nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 03641/9-393939 möglich. So können Wartezeiten verkürzt und die besonderen Sicherheitsvorkehrungen der Corona-Pandemie eingehalten werden – zum Schutz der Spender und des Personals.

Außerdem gibt es zusätzlich zu regelmäßigen Öffnungszeiten der Blutspende in der Bachstraße 18, Zugang über Carl-Zeiss-Platz 8, einen Sonderspendetermin am Mittwoch, 3. November, von 9 bis 17 Uhr am Standort Lobeda, Am Klinikum 1. Interessierte können sich unter 03641 9-325558 für diesen Termin anmelden.