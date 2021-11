Nach gefährlichem Überholmanöver geflüchtet - Vormittags mit 2 Promille - zwei 16-Jährige verletzt

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Zwei 16-Jährige, zwei Unfälle, zwei Mal im Krankenhaus

Dienstagnachmittag ereigneten sich innerhalb von 90 Minuten zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils 16-jährige Kleinkraftfahrer beteiligt waren. Gegen 15:15 Uhr musste ein Opelfahrer auf der Bundesstraße 7, Höhe Isserstedt, halten. Dies bemerkte der dahinter fahrende Kradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Daraufhin kam der 16-Jährige zu Fall und verletzte sich, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Kurz vor 16.45 Uhr meldete dann ein Zeuge einen verunglückten Kradfahrer zwischen Lützeroda und Closewitz. Dieser kam auf bisher noch unklaren Umständen nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 16-jährige Kradfahrer verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Radfahrer verletzt und im Krankenhaus

Dienstagmittag fuhr eine 22-jährige Fahrerin eines BMW in Jena auf der Friedrich-engel-Straße in Richtung Ziegenhain. An der Kreuzung Camsdorfer Ufer wollte die Frau nach links abbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Radfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Vormittags mit 2 Promille durch Kahla

Dienstagvormittag führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Kahlaer Bergstraße durch. Kurz vor halb zehn kontrollierten sie einen Toyota. Schon im ersten Gespräch fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem 52-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte stattliche 2,02 Promille. Eine Sicherstellung des Führerscheins vor Ort, eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie eine Anzeige waren die Folgen des vormittäglichen Ausflugs.

Dreister Dieb in Physiotherapie

In der Mittagszeit begab sich am Dienstag ein Unbekannter in eine Physiotherapiepraxis in der Stadtrodaer Heinrich-Heine-Straße. Dort ging dieser zielgerichtet hinter die Anmeldung, wo sich die Kasse befindet. Aus dieser entnahm der Täter dann einen mittleren dreistelligen Geldbetrag und entfernte sich zügig. Eine Fahdnung im Umfeld blieb erfolglos. Ein Zeuge, welcher in der Praxis im Warteraum saß, beobachtete die Tat. Ebenso konnte der Täter durch den Zeugen beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, junges Alter sowie ausländisches Aussehen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

BMW nach gefährlichem Überholmanöver geflüchtet

Dienstagnachmittag kurz vor 17.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Fahrer mit einer landwirtschaftlichen Maschine auf der Hauptstraße in Schöngleina. Am Ortseingang überholte ihn dann ein schwarzer BMW mit Berliner Kennzeichen trotz Gegenverkehr. Das entgegenkommende Fahrzeug musste bis zum Stillstand notbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der BMW fuhr kurzzeitig in einen Graben, setzte seine Fahrt danach jedoch unbeirrt in Richtung Hermsdorf/ Bad Klosterlausnitz fort. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen