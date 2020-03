Jena. Ein Pkw ist in der Nacht zum Sonntag in Jena-Ost mit lila Farbe verschandelt worden.

Und das zum Frauentag: BMW von Jenaerin verschandelt als lila Kuh

Unser Leser Lutz Müller hatte am Sonntag seiner Frau Ute Hoffmann zum Frauentag Blumen geschenkt. Und dann, wie Lutz Müller schreibt, kam ein unangenehmer Frauentagsglückwunsch hinterher: Der vormals silber-metallicfarbene BMW der Familie war in der Nacht in Jena-Ost, Dammstraße, von Unbekannten komplett lila besprüht worden, inklusive das Datum (8. M. wie März) und ein Venussymbol. Da bleibe wohl wirtschaftlicher Totalschaden, schätzt Müller ein. Dieser Frauentagsgruß à la lila Kuh, wie er schreibt, sei wohl Resultat „sehr verquerer kranker Gedankengänge“. Nachbarn und Spaziergänger hätten Entsetzen bekundet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro und fragt: Hat jemand die Täter beobachtet? Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter Telefon 03641/810.