Böttcher unterstützt die Kinderhilfestiftung Jena

Christin Kollascheck (rechts) überreicht die Spende der Böttcher AG an Prof. Dr. med. Hans Proquitte (li.).

Zöllnitz/Jena. Das Geld soll das Projekt „Babyschlafsäcke“ fördern. Worum es dabei geht.

Die Böttcher AG aus Zöllnitz unterstützt die Kinderhilfestiftung Jena mit einer Spende von 11.000 Euro. Dies geht aus einer Mitteilung des E-Commerce-Unternehmens hervor.

Das Geld soll das Projekt „Babyschlafsäcke“ fördern, bei dem die Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena einen Babyschlafsack als Geschenk an frisch gebackene Eltern übergibt. Der kuschelige grüne Schlafsack soll dem sicheren Schlaf eines Neugeboren dienen, indem es in der sicheren Rückenlage schläft, nicht überhitzt und geborgen bleibt. Damit minimiere der Babyschlafsack das Risiko eines plötzlichen Kindstods.

„Nicht alle Projekte und Aktionen, die über die medizinische Versorgung hinausgehen, werden von den Krankenkassen zureichend finanziert, obwohl sie für das Wohlbefinden von Eltern und Kindern notwendig sind. Wir als Kinderhilfestiftung sind deshalb engagierten Unternehmen wie der Böttcher AG enorm dankbar für die finanzielle Unterstützung“, wird Hans Proquitté, der Vorstand der Kinderhilfestiftung Jena, zitiert.

Die Böttcher AG habe die Kinderhilfestiftung bereits mehrfach unterstützt und so Spielzeuge für die Kindernotaufnahme des UKJ und Weihnachtsgeschenke für junge Patienten ermöglicht.