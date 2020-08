Bohrungen in Jena, Weimar und Erfurt

Nachdem im Oktober vergangenen Jahres bereits die Bohrung am Volkshaus quasi als Probelauf für ein dezentrales Denkmal für Eduard Rosenthal erfolgreich vorgenommen werden konnte, werden in der kommenden Woche die Löcher an der Villa Rosenthal, am Landtag sowie am ehemaligen Fürstenhaus in Weimar, der jetzigen Hochschule für Musik, gesetzt.

Bei dem künstlerischen Wettbewerb zum Thema eines dezentralen Denkmals für Eduard Rosenthal (1853 – 1926) im Rahmen des Botho-Graef-Kunstpreises kürte eine Jury den Entwurf „Einblicke – Erkundungsbohrungen nach einem verschwundenen Bildnis“ des Künstlerduos Horst Hoheisel und Andreas Knitz zum Sieger. Er sieht vor, in die Fassaden von fünf Gebäuden, die für wichtige Lebens- und Wirkungsstätten Eduard Rosenthals stehen, jeweils an öffentlicher Stelle eine Kernbohrung durch das Mauerwerk durchzuführen und in diese Löcher eine Metallhülse mit einer Glasscheibe einzusetzen, in der eine eingravierte Inschrift auf Eduard Rosenthal und sein Wirken in Bezug auf diesen besonderen Ort verweist.

Diese fünf Orte stehen symbolisch für das Wirken Rosenthals als Rektor und Professor für Rechtsgeschichte, als liberaler Politiker und Vater der Landesverfassung sowie als Förderer von Kunst und Kultur: die Universität Jena, das Volkshaus und die Villa Rosenthal in Jena, darüber hinaus das ehemalige Fürstenhaus in Weimar, wo 1920 unter seiner Mitwirkung der Freistaat Thüringen gegründet wurde, und schließlich der Thüringer Landtag in Erfurt als Standort des jetzigen Parlaments.