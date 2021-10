Bonnie und Clyde auf Beutezug - Die Löffel abgegeben: Langfinger in Jenas Innenstadt unterwegs

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena.

Ein Pärchen war am Dienstagmittag in einer Parfümerie in der Goethestraße in Jena auf Beutezug. Der Mann steckte ein hochwertiges Parfum im Wert von über 100 Euro in die Innentasche seiner Jacke und verließ im Anschluss mit seiner weiblichen Begleitung das Geschäft. Trotz intensiver Fahndung und zahlreicher Hinweise konnte das Paar nicht ausfindig gemacht werden, meldet die Polizei. Das Überwachungsvideo half schlussendlich, die Identität der beiden Personen zu klären, da sie der Polizei keine Unbekannten sind, heißt es weiter.

Die Löffel wieder abgegeben

Eine 19-Jährige musste ihre vier gestohlenen Löffel wieder abgeben, da sie beim Klauen dieser erwischt wurde. Die junge Frau befand sich am Dienstagmittag in einem Geschäft Unterm Markt in Jena, stahl das Beutegut im Wert von knapp fünf Euro und steckte es ein, heißt es in einer Polizeimeldung. Durch eine Mitarbeiterin der Drogerie wurde die Diebin beobachtet und darauf angesprochen. Im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten musste die 19-Jährige die Löffel wieder aushändigen. Sie bekam eine Anzeige.

Wachmacher geklaut

Ein 15-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Diebstahl in der Karl-Marx-Allee in Jena erwischt. Der Jugendliche nahm sich eine Dose eines Energy-Drinks aus dem Regal, steckte es ein und verließ das Geschäft, ohne jedoch zu bezahlen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Jugendlichen aufgreifen. Reumütig gab er das Beutegut heraus. Dies schützt ihn aber nicht vor der Anzeige wegen Diebstahl, heißt es in der Polizeimeldung.

