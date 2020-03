Dorndorf-Steudnitz. Wegen der Bauarbeiten am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz musste auch der Brunnen abgebaut werden.

Bornfege-Brunnen derzeit in viele Einzelteile zerlegt

Der untere der beiden Bornfege-Brunnen in Naschhausen befindet sich seit einigen Tagen auf dem Gelände der Steinmetz-Firma Schöne in Tümpling, zerlegt in über 20 Einzelteile. „Wir sind froh, dass die Deutsche Bahn unserem Wunsch nachgekommen ist und Herrn Schöne berücksichtigt hatte, als es darum ging, wohin der Brunnen diesmal geschafft wird“, sagte Cornelia Köhler, Vorsitzende vom Naschhäuser Bornfegeverein.

Im Zuge der Bauarbeiten am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz musste der historische Brunnen abgebaut werden. Einen guten Tag brauchten Schöne und Co, um das schätzungsweise sechs Tonnen schwere Bauwerk aus Sandstein auseinanderzunehmen und nach Tümpling zu transportieren. „Die Firma Schöne hatte den Brunnen 2016 neu gebaut. Die Leute wissen genau, an welchen Stellen er zusammengesetzt war. Damit konnte man bestimmt irgendwelche Beschädigungen verhindern“, sagte Köhler.

2011, als der alte, 1859 gestiftete Hauptbrunnen schon einmal abgebaut werden musste, wurde er in einer Halle in Mühlhausen gelagert. Auch damals wurde der Bahnübergang neu gestaltet. „Sicherlich hätten wir damit auch kein Problem gehabt, wenn der Brunnen erneut nach Mühlhausen gebracht worden wäre. Die Firma Schöne kennt den neuen Brunnen aus dem Effeff. So, wie es jetzt ist, ist es für alle Beteiligten das Beste“, sagte die Vereinsfrau.

Wie lange die Brunnenteile in Tümpling gelagert werden, ist offen. „Das hängt davon ab, wie lange die Bauarbeiten dauern. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Brunnen einen anderen Platz erhält. Er wird etwas nach hinten und in Richtung der Bahnschienen versetzt. Ich gehe davon aus, dass wir 2022 wieder beide Brunnen nutzen können.“

Die 161. Naschhäuser Bornfege ist vom 25. bis 27. September 2020. „Dann werden wir unsere traditionelle Veranstaltung halt nur am oberen Brunnen durchführen“, sagte Köhler.

Der aktuelle Bornschulze, Bernd „Miene“ Stöckel, ist einer der wenigen Nutznießer. Denn er muss in seiner Amtszeit nur einen Brunnen sauber halten. „Ich denke mal nicht, dass das für unseren Bornschulzen der Hauptpunkt war, das Amt noch mal anzunehmen“, sagte Köhler.