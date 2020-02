Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand im Keller: Zwei Frauen im Krankenhaus - Mehrere Einbrüche - Gegen Laterne gefahren

Brand im Keller: Zwei Frauen im Krankenhaus

Am Montag kam es in der Richard-Zimmermann-Straße in Jena zu einem Kellerbrand. Gegen Nachmittag brach in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Der Kellerbereich und die elektrischen Leitungen sind dabei beschädigt worden. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkretisiert.

Aufgrund einer intensiven Rauchentwicklung im gesamten Gebäude, mussten zwei Frauen mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, kann noch nicht gesagt werden, warum das Feuer ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen Straßenlaterne gefahren

Ein 43-jähriger SEAT-Fahrer baute am Montagnachmittag in der Stadtrodaer Straße in Jena einen Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Fahrer wurde vorsorglich in ins Klinikum gebracht. Das Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Acht Kellereinbrüche

Gleich mehrere Kellereinbrüche im Bereich Jena wurden der Polizei am Montag gemeldet. Insgesamt acht mal hatten die Täter zugeschlagen: In der Talstraße, der Georg-Weerth-Straße und in der Saalstraße. Die Unbekannten konnten jedoch keine Beute finden. Lediglich in der Saalstraße wurde ein alter Fahrradrahmen mitgenommen, berichtete die Polizei.

17 Parzellen in einer Gartenanlage aufgebrochen

In der Gartenanlage am Birnstiel in Jena musste die Polizei am Montag mehrere Gartenlaubeneinbrüche aufnehmen. Insgesamt wurden zehn Parzellen angegriffen. Die zum Teil stark verwüsteten Gartenlauben wurden durch unbekannte Täter aufgebrochen und nach brauchbaren Gegenständen durchsucht. Laut Angaben der Polizei könne die genaue Schadenshöhe noch nicht genannt werden, auch was genau gestohlen wurde ist noch unklar.

Bereits in der vergangenen Woche wurden hier sieben Einbruchsdiebstähle gemeldet, die polizeilich aufgenommen wurden. Auch hier konnten keine konkreten Angaben zur Beute gemacht werden, nur der Sachschaden, den die Täter dabei hinterlassen haben, wurde auf circa 1000 Euro beziffert.

