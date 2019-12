Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand im Uniklinikum Jena: Großeinsatz der Feuerwehr zu Weihnachten

Am Universitätsklinikum Jena hat es am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages gebrannt. Das Feuer brach in einem Lagerraum einer Dienstleistungsfirma im Keller des Klinikkomplexes in Lobeda-Ost aus. Die Jenaer Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Brandmeldung ging um 21.07 Uhr bei der Feuerwehr ein. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Lobeda, Winzerla und Göschwitz aus. Nach 35 Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen waren in dem Lagerraum in größerem Ausmaß Toilettenpapier und Papierhandtücher in Brand geraten.

Keine Patienten in Gefahr, keine Verletzten

Eine dreiviertel Stunde nach dem Alarm hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Allerdings zog sich der Einsatz noch über mehrere Stunden hin. So mussten die Retter verschiedene Flure entrauchen. Nach ersten Einschätzungen funktionierte die Brandschutztechnik im Klinikum sehr gut. Patienten waren zu keiner Zeit in Gefahr. Es gab keine Verletzten und es musste auch kein Patient evakuiert werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten half die Feuerwehr dem Klinikum noch dabei, die Betriebssicherheit für den Morgen nach dem Brand herzustellen. Das Problem: Größere Mengen Löschwasser blockierten den Weg für das automatische Transportsystem. Die Roboter bringen das Essen und Textilien durch das Untergeschoss automatisiert zu den einzelnen Bettenhäusern und dort auch auf die Stationen.

Für die Feuerwehr anspruchsvoller Gebäudekomplex

Fast alle Kliniken des einzigen Universitätsklinikums in Thüringen sind im Stadtteil Lobeda-Ost untergebracht. Das Dienstleistungszentrum, in dessen Keller der Brand ausgebrochen ist, befindet sich am Rand des Komplexes unterhalb der Lobdeburg. Das Uniklinikum gehört zu den anspruchsvollsten für die Jenaer Feuerwehr. Deshalb unterstützen Mitarbeiter, die der Hausfeuerwehr angehören, die Retter. So auch am ersten Weihnachtsfeiertag: Ein Mitarbeiter des Klinikums schloss nach ersten Angaben vor Ort noch eine weitere Brandschutztür, so dass sich der Rauch nicht weiter im Gebäude ausbreitete.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und ermittelt die Ursache des Brandes. Die Jenaer Feuerwehr war mit 37 Einsatzkräften vertreten.