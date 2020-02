Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brandanschlag auf Jenaer SPD-Zentrale verübt

Auf die Geschäftsstelle der Jenaer SPD am Teichgraben 4 sei in den Morgenstunden des Freitags ein Brandanschlag verübt worden. Darüber informierte die Partei in einer Erklärung. Eine im Innenhof der Geschäftsstelle abgestellte Europafahne, die bei den Demonstrationen in dieser Woche zum Einsatz kam, sei, mit Brandbeschleuniger entzündet und verbrannt worden.

Auf der oberhalb gelegenen Terrasse der Geschäftsstelle hätten Mitarbeiter am Freitagmorgen eine Flasche Brandbeschleuniger gefunden, die mutmaßlich zum Entzünden der Fahne genutzt und anschließend auf die Terrasse geschleudert wurde. Die herbeigerufene Polizei habe den Sachverhalt aufgenommen. Sachdienliche Hinweise können der Jenaer Polizei jederzeit mitgeteilt werden.

„Ich bin schockiert und fassungslos, was letzte Nacht in Jena passiert ist. Das Gebäude am Teichgraben 4 ist in erster Linie ein Wohnhaus. Ich bin sehr erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte Lutz Liebscher, Kreisvorsitzender der Jenaer SPD. „Wir können nicht ausschließen, dass die Tat im Zusammenhang mit der politisch aufgeladenen Stimmung in Thüringen zu sehen ist.“ Die SPD habe sich stets konsequent proeuropäisch geäußert und verhalten. „Man kann in der Sache hart und emotional streiten, Gewalt ist jedoch kein Mittel der Auseinandersetzung.“