Brass-Band-Talent aus Jena nimmt erste Solo-CD auf

Jena. Das Fundament für den Erfolg von Anabel Voigt wurde in der Orchesterschule Klangwelt in Jena gelegt

Nachdem sie bereits erfolgreich an verschiedenen internationalen Brass-Band-Wettbewerben teilgenommen hat und Mitglied der „World Youth Brass Band 2022“ war, kann die Jenenserin Anabel Voigt nun bald den nächsten Meilenstein ihrer Erfolgsgeschichte vorweisen: Im Rahmen ihres Bachelor-Projekts zum Abschluss ihres Althorn-Studiums am Royal Birmingham Conservatoire wird sie ihre erste Solo-CD aufnehmen. Ermöglicht wird dies durch den renommierten „Craxton Memorial Trust Award“, mit dem sie in diesem Jahr ausgezeichnet wurde.

Aufnahme des ersten Albums ist ein besonderer Höhepunkt

„Ich bin wirklich dankbar für die vielen wunderbaren Ereignisse, die ich seit meinem Studiumsbeginn bereits erleben durfte“, erklärt Anabel Voigt. Die Aufnahme eines Albums sei ein ganz besonderer Höhepunkt. Anabel Voigt hat sich im Jahr 2008 für ein Instrumentenkarussell in der Orchesterschule Klangwelt des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena entschieden. Von diesem Zeitpunkt an wurde Anabel Voigt an der vereinseigenen Nachwuchsschmiede von einem internationalen Lehrerteam betreut. „Ihr Potenzial, sich in der Brass-Band-Welt zu behaupten, war für das gesamte Ausbilderteam klar zu erkennen“, sagt ihr Lehrer Alexander Richter.

www.musikschuleklangwelt.de