Brass für Jena mit Gästen aus England und der Schweiz

Keine Konzerte, keine Projekte, und dennoch gibt es beim Blasmusikverein Carl Zeiss Jena und seiner Orchesterschule „Klangwelt" keinen Stillstand. Das traditionelle „International Summer Brass Band Camp 2020“ in Schneeberg musste zwar abgesagt, doch entschied sich der Verein jetzt kurzfristig für ein alternatives Modell. So soll der beliebte Meisterkurs für Nachwuchsmusiker nun doch in abgewandelter Form stattfinden, und zwar seit gestern bis Sonntag.

Das sind vier ereignisreiche Tage, an denen nicht nur geprobt wird, sondern auch Zeit für Freizeitaktivitäten sowie Gespräche mit den Dozenten und anderen Musikern bleibt. Es konnten zwei hochkarätige Brass -Spezialisten für den Workshop gewonnen werden: Chris Houlding (Großbritannien) und Philippe Bach (Schweiz). Beide sind für den Blasmusikverein keine Unbekannten. So realisierte die Brass Band Blechklang bereits mehrere Projekte mit dem Generalmusikdirektor des Staatstheaters Meiningen Philippe Bach. Auch Chris Houlding (Professor für Posaune an der Folkwang Hochschule Essen) war bereits zu Gast.

Dass die Musiker des Vereins, die jüngsten sind acht Jahre, die Ferien mit dem Workshop abschließen können, wurde auch möglich durch die Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland, Maxx Hotel, Besson Brass, Denis Wick, Klex, Kubus und das Sportstättenmanagement von Kommunale Immobilien Jena.