Bratwurst statt Gänsebraten beim Jenaer Martinsschmaus

Die Initiatoren Berno Kremlitschka und Volker Lissner (r.) waren in Gedanken bei ihrem Freund und Mitinitiator Ralf Kleist.

Jena. Ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnlicher Martinsschmaus – und die Hoffnung darauf, dass ein guter Geist Jenas weitertragen wird

Ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnlicher und besonderer „Martinsschmaus“ wurde am Samstag auf der Festwiese der Papiermühle veranstaltet. Etwa 80 ehrenamtliche Helfer bemühten sich um die Versorgung der etwa 120 Gäste.

Der Martinsschmaus war vom November aufgrund der Pandemie kurzerhand in den Juli verlegt worden. Und so kam beim 4. Martinsschmaus in Jena, der zu einem Martinsschmaus-Sommer-Picknick verwandelt wurde, auch keine Gans auf den Tisch, sondern Rostbrätel, Bratwürste und Kartoffelsalat.

Die Idee dazu hatte der jüngst verstorbene Ralf Kleist, Mitinitiator des Martinsschmauses in Jena. Die Mitorganisatoren und Freunde Ralf Kleists, Volker Lissner und Berno Kremlitschka hatten trotz Trauer und Schockzustand ganz im Sinne Kleists das Martinsschmaus-Sommer-Picknick dennoch veranstaltet.

Es sei ein selbstorganisierendes System, eine Schwarmintelligenz, sagt Volker Lissner und bezieht sich auf die vielen ehrenamtlichen Helfer, die schon am vergangenen Donnerstag beim Aufbau halfen und am Samstag für die Gäste da waren.

Üblicherweise ein Schmaus für 300 Gäste

Geladen werden zum Schmaus vor allem sozial bedürftige Rentner oder Erwerbsunfähige, erklärt Kremlitschka. Für Familien gebe es meist noch Angebote, Senioren jedoch würden oft vergessen. Das Sozialamt unterstütze die Aktion, indem es die Einladungen datenschutzgerecht verschicke. „Normalerweise kommen etwa 300 Gäste, um den Martinsschmaus in der Stadtkirche zu genießen“, erklärt Kremlitschka.

Es sei immer ein wirklich wunderbares Ereignis. Ein Drei-Gänge-Menü werde üblicherweise serviert: Vorsuppe, Gänsebraten und Dessert. Die Pandemie machte dieses Ereignis in der Stadtkirche unmöglich. Doch auch das Sommer-Picknick hatte etwas Reizvolles. Die Papiermühle stellte das Gelände für die Aktion kostenfrei zur Verfügung. Eine Bühne konnte für musikalische Live-Begleitung genutzt werden. Kremlitzschka und Lissner standen mit den „Jazz Friends“ dabei selbst auf der Bühne.

Möglich wird der Martinsschmaus immer durch viele private Spender sowie Unternehmensspenden und diesmal auch durch die Stadtwerke-Crowdfunding-Aktion. 14.000 Euro waren zusammengekommen, und so könne auch der kommende Martinsschmaus im November bereits gesichert werden, meint Kremlitschka. Dafür seien die Organisatoren sehr dankbar.

Senioren aus der Isolation holen

Gudrun Arndt (87) und Günther Ketschker (88) gehörten zu den Gästen und waren begeistert von der Freundlichkeit der Bedienung, dem wunderbaren Tischschmuck und der herzlichen Atmosphäre. Herrlich sei es, sagte Gudrun Arndt. „Und so ein Glück mit dem Wetter.“

Antje und Katja Töteberg halfen am Samstag mit. Antje Töteberg war 27 Jahre lang Leiterin der Begegnungsstätte Jahresringe. Tochter Katja löste sie schließlich ab. Von Anfang an hatten sie die Idee des Martinsschmauses unterstützt. „Wir haben bisher immer die Servietten gespendet und gefaltet“, sagt Antje Töteberg. Gerade für die Senioren sei es wichtig, aus der Wohnung gelockt zu werden, um nicht zu vereinsamen.

Nur einer fehlte – und zwar schmerzlich: Ralf Kleist, der unermüdliche „Sozial-Unternehmer“. Lissner und Kremlitschka wünschen sich nun, dass das uneigennützige Engagement Kleists fortgeführt wird.