Bratwurst-Wettstreit und Bäume pflanzen in Jena

Jena. Der 1. German-American Friendship Day wird am 6. Oktober in Jena stattfinden – US-Generalkonsul Ken Toko erlebt einen kleinen Veranstaltungsmarathon in der Saalestadt

Am 6. Oktober wird in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Gedenktag gefeiert, der an das deutsche Erbe in Nordamerika erinnert und Bezug nimmt auf die Stadtgründung Germantowns, deren Gründer unter der Führung des deutschen Predigers Franz Daniel Pastorius am 6. Oktober 1683 in Philadelphia landeten.

Aus diesem Anlass findet in der kommenden Woche der 1. „German-American Friendship Day“ statt. Mit zahlreichen Veranstaltungen über den ganzen Tag verteilt wird die Freundschaft zwischen den beiden Ländern, ganz besonders aber die Freundschaft zwischen der Stadt Jena und dem US-Generalkonsulat Leipzig gefeiert.

Der US-Generalkonsul Ken Toko wird an diesem Tag um 11.15 Uhr gemeinsam mit Anja Siegesmund, Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche im Rahmen eines Schulbesuches in der Karl-Volkmar-Stoy-Schule über das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung sprechen.

Danach (ab 13 Uhr) treten Generalkonsul und Jenas OB in einem Bratwurst-Wettstreit gegeneinander an: Wer brät die besten Würste? Ein freies Kontingent an Würsten wird vor Ort ausgegeben. Nach dem Grill-Wettstreit geht es zur Wiesenstraße, wo Ken Toko und Thomas Nitzsche ab 14.15 Uhr Bäume pflanzen. Die Bäume dürften gerade erst angegossen sein, da geht es bereits weiter zum Pulverturm, dort wird 15 Uhr die Ausstellung „#StolenMemory“ eröffnet. Die Ausstellung ist bis 27. Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr zugänglich. Schließlich wird ab 16 Uhr in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität eine Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus stattfinden – in englischer Sprache.

