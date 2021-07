Briefkasten von Frau in Jena immer wieder aufgebrochen

Die Absicht der Diebe ist für die betroffene Frau völlig rätselhaft.

Briefkasten wiederholt aufgebrochen

Montagmittag musste eine 56-Jährige erneut feststellen, dass Ihr Briefkasten aufgebrochen wurde. Der oder die Täter hatten den Briefkasten der Frau bereits mehrfach aufgebrochen und waren danach unerkannt entkommen. Was die Unbekannten dazu trieb, ist unklar, jedoch entstand der Frau jedes Mal ein.

Auto macht sich selbstständig

Eine 47-Jährige staunte Montagmittag nicht schlecht. Sie parkte Ihren Audi in der Platanenstraße in Jena. Doch das Fahrzeug machte sich selbstständig und rollte an ein geparktes Fahrzeug. Grund dafür war die vergessene Handbremse. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen