Briefmarkenfreunde erinnern an Zeppelinfahrt über Jena

Die Mitglieder des Vereins Jenaer Philatelisten e.V. treffen sich am kommenden Montag zu ihrem monatlichen Vereinsabend. Der Sammlerfreund Winfried Koksch will in seinem Vortrag „Die Zeppelinfahrt über Jena vor 90 Jahren“ philatelistisch an die legendäre Überfahrt des LZ 127 „Graf Zeppelin“ erinnern.

In der OTZ und TLZ vom 12. September hatte der Historiker Immanuel Voigt etwas zur Geschichte der Giganten der Lüfte, wie die Luftschiffe damals auch genannt wurden, geschrieben und die Route über der Stadt Jena beschrieben. Es war nicht das erste Mal, dass ein Zeppelin die Region um Jena überflog. Bereits vor dem ersten Weltkrieg fanden einige Überflüge statt, die stets von einer begeisterten Menschenmenge begrüßt wurden.

„Abwurfpost“ über dem Forstweg

Im September 1919 begab sich der Zeppelin „LZ127“ nach einer erfolgreichen mehr als einem Monat dauernden Weltfahrt auf Deutschlandtour. Dabei sollte auch Mitteldeutschland überquert werden. Ob die geplanten Flugziele in Thüringen, unter anderem Erfurt, Weimar und Jena, erreicht werden konnten, war wetterabhängig. Doch das Wetter spielte mit, so dass LZ 127 „Graf Zeppelin“ gegen 15 Uhr vom Mühltal kommend über der Stadt schwebte und Kurs Richtung Süden nahm.

Über den Forstweg wurde ein Postpaket vom Luftschiff abgeworfen. Darin befanden sich schätzungsweise weniger als 17 Briefbelege, sogenannte „Abwurfpost”. Während dieser Deutschlandfahrt (Teil I) des LZ 127 vom 11. bis 12. September 1929 wurde über 16 Städten Post abgeworfen, in Thüringen auch über Erfurt und Saalfeld. Die Abwurfpost über Jena zählt zu den Raritäten der Zeppelinpost, da ganz wenige Belege bekannt sind.

Zum Vereinsabend wird Sammlerfreund Winfried Koksch unter anderem einen dieser besonderen Belege zeigen, wie auch verschiedene Ansichtskarten und private Fotos, die an diese historische Fahrt eines Zeppelins erinnern.

Montag, 25. November, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Anbau des Volksbades Jena