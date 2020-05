Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brunnen auf der Leuchtenburg erhält seltene Bedachung

Am Brunnen der Leuchtenburg wurde schon einiges erlebt und erlitten. 1552 mit 80 Metern Tiefe erbaut, förderten zu Zuchthauszeiten Häftlinge über Stunden das Wasser nach oben. Mancher stürzte sich in die Tiefe. Im 19. Jahrhundert hielt plötzlich die Moderne Einzug – per Windenergie. Ein Windrad ließ fließend Wasser für das Hotel hochfördern. 1912 wurde das Bauwerk abgebaut, vermutlich, weil auch die Burganlage an die Elektrizität angekoppelt wurde. Seitdem bestimmt ein Kegeldach den Brunnen, das nun mit neuem, seltenen Ziegelwerk eingedeckt wird.

Wie Stiftungsdirektorin Ulrike Kaiser sagt, war es der frühere Museumsleiter Kurt Haufschild, der 1993 die alte Form der Mönch-Nonnen-Deckung auf dem Brunnendach ermöglichte. Besonders im mediterranen Raum waren über Jahrhunderte diese halbrunden Ziegeln verbreitet, die abwechselnd mit der Aushöhlung nach oben und nach unten gelegt werden. Am Mittelmeer gibt es indes selten Frost, in Seitenroda aber schon. „Die Ziegel sind uns mit der Zeit zerplatzt“, sagt Ulrike Kaiser, daher musste neues Material her.

Bei einem französischen Hersteller wurde man fündig. Die Ziegel auf einem Kegeldach zu befestigen, benötigt reichlich Handwerkserfahrung, die Daniel Hofmann aus Kahla und Benny Stumpf (Fabian Dachsanierung aus Magdala) mitbringen. Eine Woche benötigen sie für die 2400 Ziegel. „Alle sind handgefertigt und kosten pro Stück um die 7 Euro“, sagt Ulrike Kaiser.

Der Preis sei nachhaltig investiert, bescheinigten ihr Mitarbeiter des Schloss Sanssouci, wo die Ziegel ebenfalls verwendet wurden. „Weil es nur noch wenige solcher einzigartigen Dachdeckungsformen im Landkreis gibt, fördert der Freistaat Thüringen das Projekt mit 28.000 Euro“, sagt Kaiser.

Ab Christi Himmelfahrt (21. Mai) können die Besucher nicht nur einen Blick auf die neue Brunnenbedachung werfen, sondern nach zweimonatiger Corona-Pause auch wieder die Porzellanwelten bestaunen. Wenige Tast- und Riechelemente bleiben gesperrt, das Auge kann sich aber weiterhin an den Ausstellungsstücken zur Porzellangeschichte laben. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen. Für Familien ermöglicht das Team auf Anfrage auch Einzelführungen. Ab Donnerstag gilt damit auch wieder der normale Eintrittspreis.