Brutale Attacke in Drogenszene: Haft nach Erpressung in Jena-Lobeda

Das Landgericht Gera hat zwei Männer aus Jena nach einem Überfall in der Jenaer Drogenszene zu Haftstrafen verurteilt und sie in eine Entzugsklinik eingewiesen, um die Drogensucht zu behandeln.

Angeklagt waren zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren, weil sie am 16. Juli 2019 in einem Hochhaus in Jena-Lobeda einen Bekannten bedrängt haben sollen. Doch der Erpressungs­versuch schlug fehl. Der Anklage zufolge hatten die Angeklagten einen 16-Jährigen unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und anschließend bedroht, ihm drei Finger abzuschneiden. Er sollte bis zum nächsten Tag Geld, Handy und Computer beschaffen, sonst werde er oder seine Mutter umgebracht. Doch das Opfer schaltete die Polizei ein.

Die neunte Strafkammer verurteilte den älteren Angeklagten zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Gegen ihn ist das Urteil sofort rechtskräftig geworden, da er Rechtsmittelverzicht erklärt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren gefordert. Die Verteidigung beantragte zwei Jahre Freiheitsstrafe und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Der zweite Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt und ebenfalls in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft wollte sechs Jahre Freiheitsstrafe erreichen, die Verteidigung plädierte auf ein Jahr. Dieses Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hintergrund: Was ist eine räuberische Erpressung?

Laut Strafgesetzbuch ist eine räuberische Erpressung eine Erpressung mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Sie ist im Strafmaß dem Raub gleichgestellt, der mit einem bis 15 Jahren Freiheitsstrafe belegt ist. Das Mindeststrafmaß beim Raub ist davon abhängig, ob ein gefährliches Werkzeug mitgeführt wird (mindestens drei Jahre Haft) oder zum Einsatz kommt (mindestens fünf Jahre Haft).