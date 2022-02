Buchen und fluchen: Probleme beim Jenaer Online-Ticketshop behoben

Jena. Kulturarena: Die Systeme laufen seit Donnerstag wieder stabil.

Die Probleme beim Buchen sind offenbar behoben: Seit Donnerstagmorgen lassen sich wieder Tickets online bestellen. Am Dienstag schaltete Jenakultur den Online-Ticketshop offline.

„Nicht der Server war überlastet. Es gab Probleme mit der Programmierung, die aber vom Anbieter gefixt werden konnten“, sagt der Produktionsleiter der Kulturarena, Kristjan Schmitt.

Nutzer berichteten am Dienstag von Fehl- oder Doppelbuchungen. Betroffene würden kontaktiert und könnten eine Korrektur, Erstattung oder Umbuchung erwarten. Derzeit gibt es im Ticketshop der Tourist-Information keine Tickets mehr für Sportfreunde Stiller und Deine Freunde. Da man erst 50 Prozent des Kontingents in den Verkauf gegeben habe, würden im Mai weitere Tickets für die Auftritte der Bands am 12. August und am 17. Juli angeboten werden.

Zum Hintergrund: Das Team der Kulturarena plant in diesem Jahr wieder unter voller Kapazität (Sitzkonzerte mit 1500 und Stehkonzerte mit 3000 Personen). Am vergangenen Dienstag wurden aufgrund der noch etwas unsicheren Verordnungslage in der Pandemie jedoch zunächst nur 50 Prozent des Kontingents in den Verkauf gegeben. Die zweite Hälfte des Ticket-Kontingents solle dann im Mai verfügbar sein. Jenakultur erhofft sich so ein höheres Maß an Planungssicherheit. In diesem Jahr feiert die Kulturarena ihr 30-jähriges Bestehen. Karten und weitere Informationen über das Programm gibt es auf der Internetseite von Jenakultur.

