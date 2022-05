Buchpreisträger in Jena: Literarische Gespräche über unsere Zeit

Jena. Lesereihe beginnt in Schillers Gartenhaus in Jena: Preisträger geben publikumsnahe Einblicke in ihre poetischen Werkstätten

In Schillers Gartenhaus der Universität Jena kommen Autoren der Gegenwart in der Veranstaltungsreihe „Die Gunst des Augenblicks“ zu Wort.

Den Beginn macht der Weimarer Schriftsteller Boris Hoge-Benteler am 24. Mai um 19.30 Uhr. Er liest aus seinem Debütroman „Sonnenstadt“ und diskutiert dann mit dem Publikum über Fragen und Widersprüche unserer Zeit. Zu Lesung und Gespräch kommen in diesem Jahr außerdem ins Schillerhaus: die Humbert-Fink-Literaturpreisträgerin der Stadt Klagenfurt Anna Baar (Wien), der Fontane- sowie Georg-Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius (Berlin), die Peter-Huchel-Preisträgerin Orsolya Kalász (Berlin), der Peter-Huchel-Preisträger Farhad Showghi (Hamburg) und die Trägerin des Deutschen Buchpreises 2020 Anne Weber (Paris). In den publikumsnahen Gesprächen geben sie Einblicke in ihre poetischen Werkstätten.

Die Termine:

Dienstag, 24. Mai, 19.30 Uhr: Boris Hoge-Benteler

Montag, 13. Juni, 19.30 Uhr: Farhad Showghi

Donnerstag, 23. Juni, 19.30 Uhr: Anne Weber

Donnerstag, 30. Juni, 19.30 Uhr: Anna Baar

Donnerstag, 1. September, 19.30 Uhr: Friedrich Christian Delius

Montag, 14. November, 19.30 Uhr: Orsolya Kalász