Bude zum Übernachten gebaut - Mit Flasche Zugscheibe zerschmettert

Jena / Kahla / Hermsdorf. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Bude gebaut zum Übernachten

Über eine Person, welche sich unberechtigt auf einem Gelände in der Rathenaustraße in Jena aufhält, wurde Mittwochnachmittag die Polizei informiert. Der Mann hatte sich demnach eine Behausung gebaut und dort seit längerer Zeit unerlaubt genächtigt. Als die Beamten eintrafen, konnten sie einen 55-Jährigen feststellen, der sich tatsächlich eine Bretterbaude errichtet hatte und sich häuslich niedergelassen hat. Die Beamten erklärten den Mann, dass er dort nicht übernachten darf. Da er sich zudem nicht ausweisen konnte, musste der 55-Jährige, nachdem er seine Sachen zusammengepackt hatte, die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten.

Missglücktes Versteck

Ein 16-Jähriger wurde am Mittwochvormittag in Kahla kontrolliert. Bevor ihn Polizeikräfte ansprachen, versuchte er noch seine Drogen, welches er bei sich führte, zu verstecken, damit die Beamten es nicht entdecken. Der Plan schlug fehl. Auch in der Wohnung wurden noch weitere Utensilien gefunden. Das Marihuana wurde beschlagnahmt und der junge Mann hat nun statt Drogen eine Anzeige in der Tasche.

Mit Flasche Zugscheibe zerschmettert

Drei Jugendliche im Alter zwischen 13- und 14-Jahren machten am Mittwochnachmittag in Hermsdorf negativ auf sich aufmerksam. Als sich die Drei am Bahnhof im Bereich der Gleise aufhielten nahm ein 14-jähriger Junge eine Glasflasche und warf diese gegen einen vorbeifahrenden Zug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, obwohl eine Scheibe des Zuges zu Bruch ging. Die Polizei konnte die drei Übeltäter stellen und an die Eltern übergeben. Die Anzeige wegen Sachbeschädigung erfolgte nun durch die Bundespolizei.

Dieb tauscht Geldbörse von Seniorin unbemerkt gegen Fischbüchse aus

