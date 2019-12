MDR-Supershow in Thierschneck: Gibt es eine Wiederholung?

„Eine Wiederholung wird es nicht geben“, sagte Thierschnecks ehrenamtliche Bürgermeisterin Carla Meierl wenige Tage nach dem MDR-Jump-Spektakel in der 106-Einwohner-Gemeinde am 21. Dezember. 4500 Besucher waren dabei. Das war der Spitzenwert unter den 15 Orten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bei der diesjährigen Jump-Weihnachtsmarkttour.

„Wir haben von allen Seiten Lob gehört. Es gab sogar einige, die meinten, wir sollten das noch einmal machen. Ich vertrete aber die Meinung, dass dieser Abend etwas Einmaliges bleiben sollte. Wenn wir nächstes Jahr wieder Jump zu uns holen, ist das Besondere nicht mehr da“, sagte Meierl.

Nur zwei Wochen Zeit für die Vorbereitungen

Bei der Veranstaltung unter freiem Himmel am 21. Dezember lief alles glatt. Nur einmal, als die Buden am frühen Nachmittag alle aufgebaut waren, wurde offenbar zu viel Strom verbraucht. „Der Elektriker war zum Glück rechtzeitig vor Ort und konnte schnell helfen“, sagte die Bürgermeisterin.

Für die Leute vom Radio-Sender wurde der kleine Ort zu einer neuen Erfahrung. „Sie waren von Anfang an hin- und hergerissen. Je länger sie bei uns waren, um so entspannter wurden sie. Sie hätten aber nie und nimmer damit gerechnet, dass am Ende 4500 Leute kommen“, sagte Meierl.

Dabei hatten die Thierschnecker nicht viel Zeit für die Vorbereitung. Nur zwei Wochen lagen zwischen der Live-Show im Fernsehen und der Weihnachtsmarktshow.

Viele Helfer trugen zum Gelingen der Show bei

„Dass wir es überhaupt geschafft haben, lag an den Thierschneckern und an den vielen Helfern. Bei mir klingelte regelmäßig das Telefon. Am Handy waren Leute, auch mir völlig fremde, die einfach helfen wollten. Diese Hilfsbereitschaft war ganz sicher einer der Erfolgsgaranten.“

Das nächste große Fest in Thierschneck ist 2020 das Lindenfest am ersten Juli-Wochenende. Dann soll es auch den ersten offiziellen Auftritt der „Schnapsdrosseln“ geben. Die Idee für diesen Chor entstand Anfang Oktober aus einer Feierlaune heraus. Für den Weihnachtsmarkt war die Premiere geplant gewesen mit drei Weihnachtsliedern. „Damals wussten wir aber noch nicht, dass der Weihnachtsmarkt 2019 kein normaler wird“, sagte die Bürgermeisterin.

Und was passiert, wenn die Verantwortlichen des Radiosenders von allein in Thierschneck anfragen, Frau Meierl? „Mit Stand heute kann ich es mir nicht vorstellen. Aber wer weiß: neues Jahr, neues Glück. Wir wissen ja jetzt, wie es geht.“