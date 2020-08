Bürger können ins neue Jenaer Wiesencenter investieren

Jena. Makler-Konzern startet am Freitag Online-Registrierung zum „Crowdinvesting“ für die neue Jenaer Einkaufsmeile

Mit mindestens 100 Euro Vermögensanlage können auch Jenaer Bürgerinnen und Bürger vom heutigen Freitag, 12 Uhr an ein bisschen immobilienkapitalistisch Anteil nehmen am Wachsen und Gedeihen des künftigen „Wiesencenters“, der früheren „Schillerpassage“. Bis Herbst nächsten Jahres wird das alte Einkaufszentrum am Anfang der Wiesenstraße bei einer Gesamtinvestition von 28,6 Millionen Euro umgebaut sein und Platz bieten für einen Edeka-Lebensmittelmarkt wie auch für Filialen des französischen Sportartikel-Anbieters Decathlon, der Fitness-Kette McFit und der Drogerie Rossmann.