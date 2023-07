Bürger und Firmen bei der Wärmewende nicht verheizen

Jena. Die Stadt Jena will mit einer großen Untersuchung für die Stadtteile klären lassen, wie Fernwärme oder dezentrale Lösungen den Wärmebedarf klimaneutral sichern.

Die Ampel streitet über die Wärmewende, den Heizungstausch und die Wärmepumpe. Und die Bürgerinnen und Bürger sind zunehmend verunsichert, da sie sich doch nur die Frage stellen, wie sie künftig ihre Räume beheizen sollen. Die Stadt Jena will den Menschen Sicherheit geben und treibt die kommunale Wärmeplanung voran: Bis Ende 2024 soll feststehen, welche Viertel auf Fernwärme, Nahwärme oder eine dezentrale Versorgung mit Wärmepumpen setzen können.

Einen Schritt voraus

Im Schatten des Gebäudeenergiegesetzes segelt bislang die kommunale Wärmeplanung, die der Bund ebenfalls gesetzlich verankern möchte. Das Ziel ist bekannt: Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden, Jena will es zehn Jahre früher schaffen.

Die Stadt Jena hat eine solche Planung bereits mit dem Klimaaktionsplan beschlossen, auch wenn noch keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Dadurch sei Jena vielen anderen Kommunen einen Schritt voraus, sagt am Mittwoch Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Im Juni sei ein Förderantrag über das Bundesprogramm gestellt worden, mit der der Plan zu 90 Prozent gefördert werden könne. Die Stadt plant mit dem Abschluss des Vergabeverfahrens bis Ende 2023 und dem Vorliegen des Konzepts bis Ende 2024. Müssen Wärmepumpen installiert werden oder besteht die Möglichkeit, einen Anschluss an die Fernwärmeleitung zu erhalten? Das Planungsinstrument soll Bürgern und Unternehmern Fragen beantworten. Und zwar „ökonomisch, ökologisch und sozialverträglich“, sagt der Klimaschutzbeauftragte Kevin Muschalle-Momberg.

Fernwärme als Schlüssel

Dafür werden Wärmenetzgebiete und Gebiete für dezentrale Wärmeversorgung auf Basis einer Bestands- und Potenzialanalyse mit dem Ziel ausgewiesen, eine möglichst kosteneffiziente und klimaneutrale Versorgung zu gewährleisten. Dabei sollen konkrete Maßnahmen und Potenziale aufgezeigt, sowie Planungs- und Investitionssicherheit für Bürger und Unternehmen geschaffen werden.

Der Bund hat den Städten beim geplanten Heizungsgesetz eine wichtige Rolle zugewiesen. Für Bestandsbauten soll der Dreh- und Angelpunkt eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein – auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, was sie machen.

„Die Wärmewende ist der wichtigste Hebel der Energiewende und essenziell zur Erreichung der Klimaneutralität. Momentan werden etwa 60 Prozent des landesweiten Energieverbrauchs dem Wärmebereich zugeordnet, in dem überwiegend Erdgas und Heizöl als Energieträger zum Einsatz kommen“, sagt Gerlitz.

Eine entscheidende Rolle soll in der Wärmeplanung die Fernwärme spielen. Ein 2018 zwischen Stadt und Teag unterschriebener Vertrag sichert bis 2037 die Wärmeversorgung für über 60 Prozent der Jenaer Haushalte und etwa 150 Industrie- und Gewerbebetriebe. Dabei decken die Stadtwerke den Fernwärmebedarf in Jena zu 98 Prozent durch das Heizkraftwerk der Teag. Das Fernwärmenetz hat eine Länge von 118 Kilometern, davon 109 Kilometer Heißwassernetz, 9 Kilometer Dampfnetz, davon 4 Kilometer oberirdisch. Damit werden vor allem die Gebiete von Lobeda, Winzerla, Zentrum und Nord erschlossen.

Modellprojekt in Wenigenjena

Wie eine Wärmeplanung aussehen kann, lässt sich in Jena an einem Modellprojekt aufzeichnen. Das erste energetische Konzept in Jena wird für ein Quartier im Ortsteil Wenigenjena entwickelt. Das Quartier wurde aufgrund seiner Heterogenität bezüglich der Vielzahl an Eigentümern sowie der differenzierten Baustruktur ausgewählt und unterliegt nicht der Fernwärmesatzung. Aufgrund der Kleinteiligkeit der Gebäudestrukturen müssen Nahwärmenetze eigentümerübergreifend entwickelt werden. Derzeit läuft die Befragung der Eigentümer und Mieter im Quartier mittels eines Fragebogens, im September 2023 folgt eine öffentliche Bürgerveranstaltung, in der über die ersten Ergebnisse informiert wird. 2024 erfolgt dann die Erarbeitung des Integrierten energetischen Quartierskonzepts.