Saale-Holzland In sechs Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis werden in diesem Jahr die Bürgermeister neu gewählt. Ausnahme dabei: das Heideland.

Bürgermeisterwahlen in fünf Gemeinden im Saale-Holzland

Eisenberg. In sechs Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis werden in diesem Jahr turnusmäßig die Bürgermeister neu gewählt. Denn die Amtszeit der Amtsinhaber endet dort im Juni 2021.

Zu den Wahlurnen zur Bürgermeisterwahl werden die Wähler in der Stadt Bürgel, der Stadt Schkölen sowie den Gemeinden Nausnitz, Laasdorf und Reichenbach gebeten. Als Wahltermin hat das Landratsamt den 25. April 2021 festgesetzt. Sollten Stichwahlen erforderlich werden, finden diese am 9. Mai 2021 statt.

Ausnahme: Heideland

Vorerst keine Neuwahl des Bürgermeisters wird es im Heideland geben. Der ehrenamtliche Bürgermeister Heiko Baumann (CDU) war im November 2020 in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) zum neuen hauptamtlichen Geschäftsleiter bestellt worden. Dem ZWE gehört auch die Gemeinde Heideland an. Ein Rücktritt aufgrund der Doppelfunktion steht zwar im Raum. Doch sei dieser vorerst nicht geplant, sagt Baumann auf Nachfrage dieser Redaktion.

Der Kommunalaufsicht sei der Beschluss des ZWE bekannt. Es liege bisher aber auch kein Antrag auf Entlassung aus dem Wahlbeamtenverhältnis von Herrn Baumann vor, so dass noch kein Wahltermin festgesetzt werden könne, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Amtszeit des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Heideland endet turnusmäßig im Jahr 2022. Das sei schließlich nicht weithin, meint Baumann. Aus seiner Sicht sollten der turnusmäßige Wahlrhythmus und somit die Wähler nicht unnötig durcheinandergebracht werden. Er sei durchaus in der Lage, sein neue Arbeitsaufgabe als Zweckverbandsleiter und sein Bürgermeisteramt auseinanderzuhalten.

Vorteilnahme sei auszuschließen

Über ihm stünden noch mehrere Beschluss- und Kontrollgremien, so dass eine Vorteilsnahme zugunsten seiner Gemeinde im Zweckverband auszuschließen sein. Zudem habe er begonnen, den Beigeordneten im Heideland, Jürgen Walther, noch intensiver in die Verwaltung der Gemeinde und die Arbeit des Bürgermeisters einzubinden, so dass der Beigeordnete gegebenenfalls stellvertretend die Bürgermeisterarbeit fortsetzen könne.

"Eine Neuwahl wird es im April somit nicht geben, der Wahltermin wäre ohnehin zu kurzfristig, auch für den Beigeordneten", sagt Baumann. Sollte doch eine Neuwahl vor dem turnusmäßigen Ende seiner Amtszeit im nächsten Jahr erforderlich werden, dann käme frühestens eine Bürgermeisterwahl zeitgleich mit der Bundestageswahl im Herbst dieses Jahres in Frage, erklärt der Heideland-Bürgermeister.