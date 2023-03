Bund gibt für Umbau des Jenaer Abbeplatzes 6,35 Millionen Euro dazu

Jena. Klimawandel-Förderprogramm passte gut zu den Nöten mit heißestem und hässlichstem Areal des Stadtzentrums

Nach Jena fließen 6,35 Millionen Euro Fördermittel für die Umgestaltung des Ernst-Abbe-Platzes. „Schlicht sensationell! Ich bin stolz, dass uns dieser bundespolitische Kraftakt gelungen ist!“, sagte zu dem 14.45 Uhr am Mittwoch in Berlin gefallenen Entscheid Jenas SPD-MdB Holger Becker. Das Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ ist mit 176 Millionen Euro ausgestattet. Eingedenk von 299 Wahlkreisen könne man sehen, wie toll der Zuschlag für die Stadt ist.

Wettbewerb von 2012 im Spiel

„Wir haben schon lange dran gearbeitet“, sagte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Auch die Uni als Haupt-Flächeneigner habe das unterstützt und müsse wohl nun einen zehnprozentigen Eigenanteil aufbringen. Der 2012 ausgerichtete Landschaftsarchitekten-Wettbewerb zum stadtklimatisch besonders ungünstigen Abbeplatz könne Grundlage für die Bebauung sein.

„Wenn alle an einem Strang ziehen ...“, sagte Zentrum-Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf, die Co-Fraktions-Chefin der Grünen im Stadtrat ist. Damit meinte sie auch den am 22. Februar gefassten Ratsbeschluss, mit dem einstimmig die Modernisierung des Platzes und die Fördergeld-Akquise eingefordert worden waren.

Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche freute sich über die guten Nachrichten aus Berlin. „Der Ernst-Abbe-Platz ist ein zentraler Platz in unserer Stadt und wichtiger Verkehrspunkt des ÖPNV. Hier im Zentrum Jenas treffen sich täglich viele Menschen: Studierende, Menschen, die zum Einkaufen in der Innenstadt unterwegs sind und Fahrgäste des Jenaer Nahverkehrs. Es ist höchste Zeit, dass wir hier einen modernen und vor allem dem Klimawandel angepassten Platz schaffen können. Mit den Fördermitteln des Bundes steigern wir hier die Aufenthaltsqualität deutlich.“

Dresdner pro Jena

Nitzsche bedankte sich beim Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, dem Dresdner Abgeordneten Torsten Herbst, der sich im beschließenden Haushaltsausschuss für dieses Jenaer Projekt stark gemacht habe, und ebenso beim Jenaer Abgeordneten Holger Becker (SPD), der es über seine Fraktion ebenfalls sehr befördert habe.