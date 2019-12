Bund zahlt zusätzliches Geld für Thüringer Bahnverkehr

Der beschlossene Bundeshalt bringt zusätzliche Gelder für den Thüringer Bahnverkehr. Demnach erhöht der Bund die Regionalisierungsmittel fürs Jahr 2020 um 150 Millionen Euro. Thüringen erhält davon einen Anteil von 5,6 Millionen Euro.

Damit stehen in Summe im kommenden Jahr 333,4 Millionen Euro Regionalisierungsmittel zur Verfügung, die für den Bahnverkehr bestimmt sind. Da die regulären Zuschüsse des Bundes sinken, bleibt unterm Strich nur ein Plus von 2,6 Millionen Euro.

Dennoch regt der Linke-Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert an, das zusätzliche Geld in eine neue Linie zu investieren, die Ost- und Mittelthüringen zu Gute kommt. Er setzt sich dafür ein, wieder Fahrten auf der Pfefferminzbahn zwischen Sömmerda und Großheringen (Weimarer Land) zu bestellen. Die Thüringer Eisenbahngesellschaft als Infrastrukturbetreiber der Pfefferminzbahn sei flexibel und habe Bereitschaft signalisiert, so der Abgeordnete. Wenn sich 2021 die Zusatzgelder des Bundes auf elf Millionen Euro verdoppeln, soll die Linie nicht mehr in Großheringen enden, sondern von dort weiter über Camburg und Jena nach Pößneck fahren. Die heutige Linie von Jena nach Pößneck würde in dieser Verbindung aufgehen.

Eine solche Variante als S-Bahn, um die umliegenden Landkreise besser an den Wirtschaftsstandort Jena anzubinden, hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) als Ziel im Landtagswahlkampf benannt. Lenkert sieht nun eine Chance auf eine rasche Umsetzung.

Bislang fährt die Erfurter Bahn auf der Pfefferminzbahn nur zwischen Sömmerda und Buttstädt, weil das Land die zusätzlichen Kilometer nicht bestellen wollte. Das Unternehmen hatte bereits dem Infrastrukturministerium angeboten, die Fahrten wieder bis Großheringen anzubieten. Dies sei für einen Betrag zwischen 650.000 und 850.000 Euro im Jahr realisierbar. Eine Durchbindung bis Pößneck war bei dem Vorschlag nicht betrachtet, da ein zusätzliches Fahrzeug notwendig wäre, was mit höheren Kosten verbunden ist.