Bundesstraße 88 nach Unfall bei Camburg gesperrt

Ein Transporter ist auf der Bundesstraße 88 bei Camburg in den Straßengraben gefahren.

Camburg. Die Bundesstraße 88 war am Montagnachmittag bei Camburg gesperrt. Das war der Grund.

Die Bundesstraße 88 war am Montagnachmittag nach einem Unfall bei Camburg gesperrt. Wie Stadtbrandmeister Sven Steingräber mitteilt, war ein Transporter-Fahrer eines Paketlieferdienstes in Richtung Jena unterwegs und wollte zu einem Wohnhaus abbiegen. Dabei sei er in den Straßengraben gefahren. Der Fahrer sei bei dem Unfall unverletzt geblieben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Camburg und Frauenprießnitz sicherten den Transporter vor einem Umkippen und die Unfallstelle ab. Während die Polizei den Verkehr während des knapp einstündigen Einsatzes größtenteils einspurig an der Unfallstelle vorbeileiten konnte, musste die B 88 zur Bergung des Transportes etwa 20 Minuten lang komplett gesperrt werden.

Ab 15.10 Uhr rollte der Verkehr wieder normal.